Rangers-OL : le bus lyonnais tagué avec des insultes à Glasgow

A quelques heures de la rencontre entre les Rangers et l’OL, le bus lyonnais a été pris à partie par les ultras écossais.

Il est de coutume de dire que l’ambiance dans les stades écossais est bouillante. Encore plus quand il s’agit du célèbre Old Firm entre le Celtic et les Rangers à Glasgow.

Ce jeudi soir, les joueurs de l’Olympique Lyonnais auront la chance de découvrir ce qui se fait à Ibrox Park, lors de la première journée de la Ligue Europa, mais ils ont déjà eu un petit aperçu de ce qui les attend.

Selon The Scottish Sun, la police locale a été contactée dans la matinée pour signaler un acte de vandalisme et qui a touché le bus de l’OL.

En effet, le club lyonnais a eu la mauvaise surprise de voir son bus recouvert d’inscriptions en bleu, blanc et rouge.

Et il ne s’agit pas là d’une belle attention pour souhaiter la bienvenue au club français.

Non, il y est inscrit des « F*** Lyon », « RFC » ainsi qu’un « Rangers Ultras » qui ne laisse que peu de doutes sur les auteurs de ce vandalisme.