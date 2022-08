OL, Peter Bosz pointe les axes de progression de son équipe

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est heureux de l'impact des recrues sur son groupe et voit une progression par rapport à l'an dernier.

Vainqueur d'Ajaccio en ouverture du championnat, l'OL doit retrouver les sommets cette saison. Sur son premier match, Lyon a montré de belles choses mais va devoir confirmer dans les prochaines semaines. Avec un calendrier favorable, l'OL ne doit pas retomber dans ses travers et prendre le maximum de points sur ces premières journées pour éviter de vivre une saison aussi compliquée que l'an dernier. En conférence de presse, Peter Bosz a semblé satisfait de l'évolution de son équipe au cours des dernières semaines et voit de la progression par rapport à l'an dernier.

"On a progressé cette saison"

"On a eu des problèmes contre l'équipe jouant bas l'année dernière. On a aussi eu des problèmes contre celles qui nous pressaient haut. On a eu différents problèmes dont la stabilité dans l'équipe. Là, depuis presque deux mois on travaille bien ensemble. On n'a pas souvent joué contre une équipe avec un bloc bas pendant la préparation à part Kiev. Il faut bien être organisé et je pense que l'on a progressé cette saison", a analysé Peter Bosz.

"Il y a plusieurs choses pour expliquer cela. Il y a des joueurs qui sont peut-être plus intelligents qui sont là maintenant. Peut-être aussi que les joueurs qui étaient déjà là la saison dernière comprennent mieux ce que l’on veut en tant qu’entraîneur. Il y a aussi un peu plus d’expérience. On parle de l’Académie, la saison dernière on a joué pas mal de temps avec Malo Gusto et Castello Lukeba. Ils avaient 18 ans et maintenant ils ont 19 ans donc un an de plus d’expérience. J’espère qu’ils ne feront pas les mêmes fautes qu’ils ont fait la saison passée. Il y a pas mal de raisons pour expliquer notre progression", a ajouté le Néerlandais.

"Riou va faire ses débuts comme titulaire avec son club formateur à 35 ans"

Peter Bosz loue l'impact de ses recrues sur leurs coéquipiers : "Je veux de mes joueurs qu'ils prennent des initiatives. Je veux qu'ils parlent entre eux sur le terrain et c'est plus facile avec des joueurs comme Lacazette et Tolisso. Corentin n'est pas prêt pour 90 minutes mais il progresse de semaine en semaine et pourra jouer plus de 25 minutes. Je vais lui dire demain s'il débutera ou s'il rentrera. Il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain Caqueret nous a manqué en fin de saison dernière et là on a plusieurs options pour chaque poste du milieu".

L'entraîneur de l'OL veut enchaîner malgré le fait que son équipe n'ait pas joué le week-end dernier : "On a gagné le premier match à la maison et on aurait voulu gagner le deuxième. C'est comme cela mais il n'y a pas de frustration. On a fait presque 90 minutes. On se prépare pour Troyes. J'ai vu le match de Troyes contre Toulouse. C'est toujours compliqué comme début de saison. Mais c'est important pour moi de penser à mon équipe et à la manière de battre une équipe qui a perdu deux fois".

Peter Bosz a évoqué Rémy Riou, qui sera titulaire en l'absence d'Anthony Lopes : "Les choses se sont bien passées pour lui à l'entraînement. Il va faire ses débuts comme titulaire avec son club formateur à 35 ans. Ce n'est pas un jeune gamin mais je comprends l'excitation de commencer dans ce stade dans son club formateur. Il travaille bien tous les jours avec Vercoutre. Je suis très content avec lui depuis qu'il est là et maintenant il peut le montrer à tout le monde."