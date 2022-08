Mercato - OL : les dessous du retour d'Alexandre Lacazette

Le capitaine de l'Olympique Lyonnais, de retour au bercail cet été, est revenu sur les raisons l'ayant poussé à revenir dans le Rhône.

Alexandre Lacazette est de retour au bercail après cinq ans à Arsenal. Du haut de ses 31 ans, l'attaquant français a préféré revenir dans son club formateur plutôt que de s'offrir un dernier défi à l'étranger lui qui souhaitait plus que tout jouer la Ligue des champions cette saison. Mais si Alexandre Lacazette a renoncé à ce rêve, c'est parce que les dirigeants de l'OL lui ont démontré l'affection qu'ils ont pour lui.

"J'ai ressenti cet amour envers moi"

"J’ai rencontre le président Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot au mois de mars et dès ce moment-là, j’ai senti une grande volonté de leur part. Et c’est un peu ce qui m’avait manqué dans mes dernières années, ce ressenti d’être voulu. Voir ce côté un peu.. de l’amour envers le joueur", a confessé l'attaquant de l'Olympique Lyonnais dans un entretien accordé à Free.

OL - Mercato : Rayan Cherki finalement vendu ?

"Et honnêtement, chaque semaine, ils appelaient mon agent. Je voulais prendre mon temps et finir la saison, déjà pour être professionnel par rapport à Arsenal, mon ancien club. Et ensuite, j’ai vu plusieurs offres, vraiment le projet et l’envie que les clubs avaient de moi. Et comme ils croyaient en moi, c’est ce qui a fait pencher la balance", a ajouté Alexandre Lacazette.

"Être capitaine, c'est excitant"

Capitaine avec Arsenal en fin de saison après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette va endosser de nouveau ce rôle à Lyon et il en es très fier : "Être capitaine ? J'ai conscience et j'assume totalement mes responsabilités. Et c'est là où c'est aussi excitant pour moi, parce que c'est un nouveau rôle que j'ai et ça me fait plaisir".

Ligue 1 – L'OL refuse de jouer à Lorient en raison de l'état de la pelouse

L'avant-centre de l'OL est confiant pour la saison à venir : "Notre début de saison ? Je sais que tout n'est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de volonté de la part des joueurs. Je sais que le staff a envie de mieux faire, mais les joueurs sont assez revanchards par rapport à la saison précédente. Il y a beaucoup d'engouement des fans et ça va vraiment nous aider".

"Je pense que ma curiosité s'est développé avec les années. Après j'ai aussi ce rôle sur le terrain d'aider mes partenaires. Donc si tu arrives à comprendre un peu le cheminement de tout le monde, ce sera plus facile pour aider mon partenaire pour son mouvement, pour anticiper les mouvements de chacun aussi. J'apprends aussi à connaître tout le monde, donc j'ai besoin de connaître les qualité de chacun", a conclu Alexandre Lacazette.