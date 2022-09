OL, Peter Bosz : "Parfois, mes joueurs ont besoin d'être piqué"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évoqué le mental de ses joueurs et a pris la défense de Thiago Mendes.

Auteur d'un début de saison presque parfait, l'Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers face au FC Lorient mercredi soir. Les Gones ont manqué l'occasion de rejoindre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en tête du championnat. L'OL va devoir rebondir au plus vite pour ne pas se faire distancer par ses deux concurrents et aura un gros test ce week-end face à l'AS Monaco, un autre prétendant à l'Europe.

"Si tu es professionnel, ça doit venir de toi-même, d'avoir envie de gagner"

En conférence de presse, Peter Bosz s'est exprimé sur le match à venir contre Monaco et sur l'aspect mental au sein de son équipe : "Ce sera un match intéressant. Monaco est plus ouvert que les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Physiquement, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas capables de lutter avec Monaco au milieu. Je n'ai pas peur d'avoir des problèmes à ce niveau-là".

Voyages en train : Génésio prend la défense de Galtier

"A mon avis, cela ne doit pas être nécessaire d'être piqué. Si tu es professionnel, ça doit venir de toi-même, d'avoir envie de gagner, d'être à 100%. En même temps, la plupart du groupe est jeune donc de temps en temps, ils ont besoin d'être piqué. Pour les jeunes joueurs, ce sera plus dur car le football est aussi une question d'expérience. Les plus anciens ont par exemple pris un but d'entrée plusieurs fois. Je peux m'imaginer que c'est plus difficile pour les jeunes, les anciens doivent aider justement", a ajouté le Néerlandais.

"Boateng est dans le projet"

Peter Bosz tente de rester positif malgré la défaite contre Lorient : "On regarde combien d'occasions on a contre nous. On n'a pas joué contre les grandes équipes mais il y a eu peu d'occasions contre nous, ça veut dire qu'on était bien organisé. Le troisième but à Lorient, ça commence devant où on ne replie pas comme il faut. Ils ont très bien joué le coup. Ce n'était pas une faute de notre défense. Sur les deux premiers buts, on a mal défendu oui."

Ligue des champions – Juninho est optimiste pour l'OM et les voit se qualifier pour les huitièmes de finale

L'entraîneur néerlandais a pris la défense de Thiago Mendes, critiqué pour ses performances en défense centrale : "C'est trop facile de regarder que Thiago Mendes parce qu'il a fait une erreur à Lorient. Si vous regardez bien, on a des autres défenseurs qui ont fait aussi des grosses erreurs, en défendant du mauvais côté, en anticipant mal, en perdant le duel. Cela arrive, avant c'était peut-être un autre joueur. Thiago a fait une erreur, je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit milieu défensif ou défenseur. Comme on parle de lui, les supporters en parlent aussi. Je sais comment marche le football. C'est un très bon joueur, croyez-moi. J'ai confiance en lui."

Peter Bosz a indiqué qu'il compte sur Jérôme Boateng pour la saison en cours : "Jérôme Boateng était sur le terrain d'entraînement ce matin, à l'écart du groupe, c'est positif. Les autres joueurs étaient tous là sauf Julian Pollersbeck. Boateng ne sera pas présent ce week-end. S'il montre qu'il est meilleur que les autres, il pourra jouer. Je compte sur lui, il est là. Il a un problème musculaire, ça fait deux semaines je pense. Il a récupéré. Il devrait revenir avec le groupe en début de semaine prochaine. J'ai parlé avec lui, comme tous mes joueurs. Il est dans le projet".