OL - Peter Bosz : "On a besoin de victoires, de points"

Privé de match lors de la dernière journée suite aux agissements d'une poignée de ses supporters, l'Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin du terrain et de la victoire, jeudi soir, en Ligue Europa. Vainqueur à Brondby (1-3), l'OL a poursuivi son sans faute en Coupe d'Europe. Un succès qui a fait du bien aux hommes de Peter Bosz, moins solides en Ligue 1.

Présent face aux médias ce samedi, l'entraîneur allemand s'est félicité de voir son groupe capable d'enchaîner les bons résultats à l'échelle européenne. Désormais, encore faut-il parvenir à enchaîner en Ligue 1, du côté de Montpellier. "On a toujours besoin des résultats et en Europe, on a les résultats, notamment à l'extérieur. C'est d'ailleurs bizarre qu'on joue six fois en Coupe d'Europe et six fois à l'extérieur en L1 dans la foulée avec peu de temps pour récupérer donc. Et la manière m'a plu jeudi avec une bonne réaction", a-t-il confié.

"Regarder pourquoi on ne gagne pas à l'extérieur"

"Montpellier, c'est une bonne équipe qui prend des risques donc ça nous donnera des possibilités. Mais ils ont des bons joueurs, des attaquants qui jouent bien ensemble. Je demande d'abord de gagner ce match", a ensuite analysé l'ancien du Bayer Leverkusen, qui ne s'explique pas les difficultés lyonnaises à l'extérieur depuis le début de la saison.

"Je n'aime pas les excuses mais il faut regarder pourquoi on ne gagne pas à l'extérieur. Il n'y a pas nos supporters, bien sûr, c'est un point mais jouer six fois à l'extérieur après la C3, comme je le disais, ce n'est pas simple. J'aimerais bien analyser aussi ces matches mais on doit faire mieux. Nous n'avons pas joué nos meilleurs matches à l'extérieur, c'est un fait".

À Lyon, gagner est désormais une nécessité, sous peine de voir les équipes de tête prendre le large. "On a besoin de victoires, de points. Paris est loin devant mais les autres perdent aussi des points, ça veut dire que la L1 est équilibrée. Tu montes donc très vite avec une victoire mais il faut gagner...". Et l'emporter à la Mosson n'est jamais une chose aisée.