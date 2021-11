Ligue 1 : l'appel de Roxana Maracineanu aux supporters

Depuis le début de l'exercice 2021-22 de Ligue 1, les incidents se multiplient en tribunes. Dernier épisode en date, le jet de projectile visant Dimitri Payet, joueur de l'Olympique de Marseille, lors du match entre l'OM et l'OL, au Groupama Stadium. Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports, est plus que jamais déterminée à rétablir l'ordre.



Selon elle, le bon déroulement des évènements passe par une responsabilisation des différents acteurs. Elle compte notamment sur les chefs de groupes de supporters, lesqiuels entretiennent des liens étroits avec les dirigeants de leurs clubs respectifs.



L'appel de Maracineanu aux supporters



"C'est important que chacun à son étage puisse être en responsabilité. On a besoin que les chefs des groupes de supporters arrivent à tenir leurs troupes. Il y a des choses positives et magnifiques qu'on peut vivre dans les stades et si les supporters n'étaient pas là, ces matchs n'auraient pas la même saveur. On l'a vu pendant les mois de confinement", a confié la ministre, présente lors du match entre Lens et Angers, vendredi soir, au micro de Prime Vidéo.



"Je passe un appel aux groupes de supporters : on a besoin de vous et d'agir tous ensemble pour cette cause commune de retrouver un calme dans les stades et profiter de ces beaux matchs", a-t-elle insisté. Pour que le football redevienne une fête et pour éviter que le spectacle soit encore gâché par de nouvelles interruptions, le football français doit en effet faire preuve de solidarité.