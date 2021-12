OL : Peter Bosz fait le bilan de ses six premiers mois

L'Olympique Lyonnais est bien loin de ses standards habituels en Ligue 1. Seulement treizième du championnat de France au terme de la phase aller, l'OL va devoir se ressaisir en 2022 car les Gones sont bien loins de leurs objectifs fixés en début de saison. Pourtant, tout n'est pas catastrophique à Lyon. En Ligue Europa, les hommes de Peter Bosz ont survolé leur groupe, terminant invaincu en six journées de phases de poules et se qualifiant pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le PSG, l'OM et l'OL accrochés, Saint-Etienne s'enfonce

Mais en Ligue 1, le bât blesse. L'Olympique Lyonnais manque de régularité, parfois même au sein du même match. Et en raison de certaines absences, l'OL a laissé beaucoup - trop - de points en route et se retrouve mal classé. Seule lumière au tableau, l'écart n'est pas immense avec les équipes de tête et malgré sa treizième place, l'OL n'est qu'à neuf point de l'OM, troisième. Néanmoins, Lyon a encore affiché ses limites ce mercredi soir en ne parvenant pas à faire mieux qu'un match nul face à Metz. Arrivé l'été dernier à Lyon, Peter Bosz a profité de la fin de cette phase aller pour faire le bilan de ses six premiers mois en conférence de presse d'après match.

Peter Bosz : peut mieux faire

"Ce n'est pas bon. Quand on voit la saison jusque là, il faut dire, le début de saison a été très difficile. Nous avons eu ensuite une période un peu meilleure. A chaque fois qu'on avait l'occasion de se rapprocher du podium en gagnant un match, le résultat n'était pas là. Les dernières semaines ont été difficiles de nouveau, dans beaucoup de domaines. Finalement, les cinq-six premiers mois, ce n'est pas ce qu'il faut. Nous allons travailler sur certaines choses, bien sûr", a analysé Peter Bosz.

OL : Peter Bosz estime que "les gens dans les stades ont changé depuis le Covid-19"

L'entraîneur de l'OL était déçu du résultat de son équipe face à Metz : "C'est un résultat qui n'est pas bon. Tout le monde a vu que la seconde période était beaucoup mieux après une première mi-temps très difficile. Nous avions beaucoup de possession, mais nous n'étions pas dangereux. En jouant comme ça, nous aurions pu jouer deux ou trois heures et nous n'aurions pas marqué. Il fallait changer quelque chose. Nous avons alors choisi de changer trois joueurs dont deux qui étaient avertis. Nous avons aussi changé de système en évoluant après la mi-temps avec deux vrais ailiers. Je pense que c'était beaucoup mieux".

"Ce match est un peu l'histoire de notre première partie de saison"

"Nous avons alors mis plus d'intensité dans le match. Nous avons eu plus d'occasions. Nous avons marqué mais malheureusement très vite les Messins ont égalisé. C'est un peu l'histoire de notre première partie de saison. On arrive à marquer dans un match difficile pour nous et une minute après ils égalisent. C'était vraiment difficile. Finalement, ce n'est pas un bon résultat. Ce n'est pas bien", a ajouté le technicien néerlandais.

Peter Bosz va vite devoir trouver un levier pour relancer son équipe et obtenir de meilleurs résultats au retour des vacances s'il ne veut pas avoir une épée de Damoclès sur sa tête très rapidement. L'Olympique Lyonnais vit des temps difficiles sur et en dehors du terrain, mais les Gones ont les moyens de redresser la barre. Lyon a besoin de points, mais la reprise ne s'annonce pas facile avec la réception du Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée de Ligue 1 en janvier.