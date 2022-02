OL : Peter Bosz bluffé par Lille

Loin du top trois et de leurs objectifs initiaux au classement, Lyon et Lille s'affrontent ce dimanche soir en Ligue 1. Malheur au vaincu qui prendra encore plus de retard et pourrait dire adieu définitivement au podium. Cette saison, les deux équipes ont alterné le bon et le moins bon ce qui explique leur position au classement, mais elles auront à coeur de briller lors de ce choc de la Ligue 1. En conférence de presse, Peter Bosz a avoué se méfier de Lille, qu'il a trouvé bon face à Chelsea, et espère voir son équipe réaliser un grand match.

"Je me suis régalé devant Chelsea-Lille"

"Je l'ai dit après le match contre Nice, c'est impossible de faire que des matchs comme celui contre Nice. Le match aller contre Lille, on avait vu une équipe qui fait des choses ensemble. On avait vu notre état d'esprit. On joue mieux qu'avant en ce moment. Lille et Lyon sont trop bas au classement au regard des qualités des deux équipes. Lille a très bien joué contre Chelsea, en pressant haut, avec beaucoup de courage. Ils ont pris un but rapidement mais ils ont ensuite dominé. On a vu leurs qualités. Il faut le dire, Lille a bien joué. J'aime le foot, vous le savez, et j'ai regardé ce match comme quelqu'un qui aime le foot, je me suis régalé, c'était un bon match avec des bons joueurs", a avancé Peter Bosz.

"Le FC Porto ? C'est un bon adversaire. On a un match important dans deux jours. Mais Porto est un très bon adversaire qui n'a pas perdu cette saison en championnat, c'est pas mal. On a joué contre eux en pré-saison. On sait que c'est une des meilleures équipes en ce moment. Il faut le dire, ils ont des bons joueurs, c'est un grand club en Europe. Ce n'était pas facile pour eux en Ligue des champions. Mais Lille est plus important pour moi en ce moment", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"Le meilleur poste de Paqueta et d'Aouar, c'est 10"

Le Néerlandais a analysé le manque d'efficacité de son équipe : "La première chose, c'est se créer des occasions. On arrive à s'en créer. On arrive à avoir des occasions. Il faut marquer, on s'entraîne là-dessus. On a des idées par rapport aux qualités de nos joueurs. Il faut continuer à se créer des occasions pour marquer. Ce sont aux joueurs de me montrer qu'ils méritent de jouer. A la fin, je choisis. Les joueurs doivent travailler dur à l'entraînement, comme Aouar. On a joué avec deux 10 avant, maintenant on joue avec un seul 10. Aouar peut aussi jouer comme 6, mais son meilleur poste c'est en 10".

Peter Bosz s'est exprimé sur le rôle et l'état de forme de Lucas Paqueta : "J'espère que Lucas Paqueta se sent bien. On a changé notre système depuis trois matchs, on joue avec un seul 10. Il joue dans l'axe. C'est son meilleur poste mais je pense toujours qu'il a des qualités pour jouer avant-centre. Il garde bien le ballon, il peut marquer. Mais son meilleur poste c'est comme 10. Si Lucas joue bien, c'est bien pour l'OL. Son état d'esprit est bon, c'est un joueur important pour nous. Est-ce qu'il est revanchard contre Lille parce qu'il avait perdu un ballon qui avait amené un but la saison dernière ? Ça arrive, même à Messi... Il ne m'a pas parlé de ça".

Enfin, l'entraîneur de Lyon a félicité Thiago Mendes pour ses récentes prestations : "Je ne veux pas le comparer. Je peux dire à Thiago que le plus important c'est que c'est un joueur intelligent. Les milieux défensifs intelligents peuvent jouer en défense centrale. C'est important de savoir ce qu'il fait avec le ballon. Il n'a pas peur de monter au milieu avec le ballon. Il est intelligent, il anticipe et défend bien. Je savais qu'il pouvait jouer dans une défense à 3 ou à 4. Il le fait bien. Je n'étais pas d'accord avec les critiques contre lui après le match contre Lens. Je n'étais pas du tout d'accord. Sur le but, il aurait dû rester dans l'axe c'est vrai. Mais il faut bien analyser les choses. Moi j'étais content de sa prestation."