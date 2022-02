Tirage Ligue Europa : Lyon et Monaco s'en sortent bien

Deux des six clubs français encore en lice sur la scène européenne savent désormais à quelle sauce ils vont être mangés. Ce vendredi midi avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa qui concernait l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, tout deux premiers de leur groupe. Les deux clubs français n'ont par conséquent pas été concernés par les seizièmes de finale de la compétition lors duquel les clubs reversés de Ligue des champions ont affronté les deuxièmes de la phase de poules.

Suite à ce seizième de finale, l'OL et l'AS Monaco connaissaient leur possibles adversaires à savoir le RB Leipzig, les Glasgow Rangers, le Betis, Séville, Braga, le FC Porto, l’Atalanta ou le FC Barcelone. Parmi les clubs les plus accessibles figuraient Braga et les Glasgow Rangers, et c'est le premier cité qui affrontera l'AS Monaco. Les Monégasques peuvent donc s'estimer heureux après ce tirage au sort et auront une belle carte à jouer.

Deux confrontations franco-portugaises

De son côté, l'Olympique Lyonnais a été un peu moins verni, sans pour autant tomber sur le pire tirage. On pouvait craindre que les Gones jouent le FC Barcelone ou le FC Séville et ce sera finalement le FC Porto, tombeur de la Lazio au tour précédent. Après son sans faute lors de la phase de poules, l'OL devra confirmer face à un adversaire estampillé Ligue des champions.

Loin de ses attentes en championnat, Lyon aura à coeur de briller en Ligue Europa, tout en sachant que Jean-Michel Aulas a affirmé en début de saison vouloir bien figurer et remporter la compétition européenne cette saison. Les clubs français iront donc au Portugal, une double confrontation intéressante dans la lutte avec le Portugal à l'Indice UEFA, si l'ASM et l'OL éliminent Braga et Porto, la France accentuerait son avance dans ce classement qui sera très important lors de la nouvelle formule de la Ligue des champions pour avoir quatre clubs en C1.

Dans les autres rencontres de ces huitièmes de finales, il y aura de beaux chocs en perspectives. West-Ham affrontera le FC Séville, qui accueillera la finale de la compétition, tandis que le FC Barcelone sera opposé à Galatasaray. Autre choc en perspective entre deux belles équipes ayant un jeu attractif : l'Atalanta et le Bayer Leverkusen.

Le tirage au sort complet des 8es de finale :