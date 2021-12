OL - Peter Bosz : "Aujourd'hui, j'ai vu une vraie équipe"

Classé à une décevante 13ème place de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais vit une saison 2021-22 particulièrement décevante à l'échelle nationale. Si les Gones réalisent une campagne de Ligue Europa réussie, ils peinent à exister en championnat, et ne cessent d'accumuler du retard sur leurs poursuivants. Ce dimanche, sur la pelouse du LOSC, l'OL a été tenu en échec (0-0).

PSG-Monaco : Hakimi, un automne en pente douce

Un point que les hommes de Peter Bosz doivent en partie à leur gardien de but Anthony Lopes, impérial sur sa ligne et souvent mis à contribution. Alors que son équipe n'a pas été en mesure de gagner dans le Nord, Peter Bosz est apparu satisfait de la solidarité affichée par ses joueurs en conférence de presse après la rencontre, optimiste.

"Content de la prestation de mon équipe"

"Aujourd'hui, c'est un point différent des autres matches nuls. On était là pour gagner et on n'a pas réussi donc je suis déçu. Mais aujourd'hui, j'ai vu une vraie équipe, qui fait les choses ensemble. C'était un match dur, mais nous aussi on a été dur", s'est ainsi satisfait l'ancien coach du Bayer Leverkusen, qui estime que l'OL a globalement maîtrisé son sujet.

L'article continue ci-dessous

"On a eu de la chance dans les dix dernières minutes car Lille a poussé, mais dans les 80 premières minutes on a contrôlé, on a eu des occasions. Je suis content de la prestation de mon équipe", a ainsi ajouté l'entraîneur lyonnais, insistant aussi sur l'état du terrain...

"Un bon match ne veut pas dire qu'on est stable, il faudra encore montrer ça dans les deux derniers matches avant la trêve. Islam (Slimani) et Moussa (Dembélé) ont fait un très bon pressing avec Houssem (Aouar) et après c'était plus facile pour nos défenseurs. Cela montre que la défense commence devant. Notre gardien (Anthony Lopes) a encore été très important. On a joué sur une mauvaise pelouse et on ne pouvait pas jouer vite. Ce n'est pas évident de se créer beaucoup d'occasions sur une pelouse comme ça", a-t-il noté.