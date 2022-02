OL : Peter Bosz attend une confirmation de son équipe

L'heure est à la confirmation pour l'Olympique Lyonnais. Après son brillant succès lors du choc face à Nice samedi dernier, l'OL doit enchaîner avec une nouvelle victoire contre le RC Lens. Revenu à la septième place au classement à cinq points de Nice, troisième, Lyon est toujours loin de ses objectifs initiaux et ne doit pas laisser filer ses concurrents. En conférence de presse, Peter Bosz a avoué qu'il attend de la continuité dans les performances de son équipe.

"Je n'accepterais pas de relâchement"

"C'était du très haut niveau face à Nice mais le faire pendant un match, ça ne suffira pas. Je n'ai pas vu de relâchement et je ne l'accepterais pas. Je le vois très vite quand ça arrive chez un ou deux joueurs. Là, pas du tout. Ils se sont tout de suite projetés sur Lens qui a très bien joué jusqu'ici. J'avais dit qu'on n'avait peut-être pas mérité de gagner", a analysé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"A mon avis, il y a quelque chose de changé. Un changement de pressing ? Quand on a changé de système, on était plus stable en défense mais c'était plus difficile pour faire un bon pressing. Avec les joueurs - je parle de Karl (Toko Ekambi) et Romain (Faivre) -contre Nice, c'était beaucoup mieux. J'avais changé mon système parce qu'on n'avait pas d'ailiers. Karl est un ailier, il est bien revenu et a pris beaucoup de confiance à la CAN", a ajouté Peter Bosz.

Dubois affecté par les sifflets

Le technicien de l'OL a rendu hommage à son homologue lensois, Franck Haise : "J'ai beaucoup de respect pour Lens et leur entraîneur, Franck Haise, que je ne connaissais pas avant. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Ils ont de très bons joueurs mais surtout un bon collectif. Il n'y a pas que Fofana, j'ai aussi joué contre Kakuta aux Pays-Bas. Ils ont des bons joueurs partout même si c'est un peu plus dur en ce moment pour eux".

Peter Bosz est revenu sur les sifflets du public lyonnais à l'encontre de Léo Dubois et ne les cautionne pas : "Je ne comprends pas du tout. Il n'est pas seulement notre capitaine, c'est l'un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne mérite pas. Je ne comprends pas comment les supporters pensent. La saison de Léo? Il était comme tous les joueurs, une fois bien, une autre pas bien".

"Il a joué avec plus d'intensité depuis la trêve, peut-être parce qu'il y a un très bon jeune (Malo Gusto) derrière lui. C'est beaucoup mieux que la première partie de saison. J'ai parlé avec lui et ça affecte un joueur à 100%. Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche. Si tu es sifflé par l'adversaire, ça te donne de l'énergie mais par ton public, ce n'est pas pareil et ça ne va pas nous aider", a conclu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.