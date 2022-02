OL : Aulas fait une annonce forte concernant les jeunes talents lyonnais

Depuis deux ans, l'OL s'est recentré sur l'éclosion de ces jeunes joueurs après avoir un peu perdu cette identité suite au départ de la génération Lacazette, Fekir, Tolisso. Maxence Caqueret fait partie de cette nouvelle génération et veut s'inscrire dans la durée à l'OL, bien qu'il n'ait écarté aucune issue étant donné qu'il est en fin de contrat en juin 2023. Dans une conférence téléphonique, des propos relayés par RMC, Jean-Michel Aulas n'a pas caché son souhait de prolonger les jeunes pépites issues du centre de formation lyonnais mais pas à n'importe quel prix.

Aulas veut "accélerer" pour Cherki

"C’est le symbole de la jeunesse triomphante de l’Académie. Je lui ai dit que j’en fais un point d’honneur qu’il reste et qu’il devienne le capitaine avec ses valeurs et son état d’esprit de l’OL. C’est un garçon intelligent avec des agents intelligents. On ne prolongera pas Maxence Caqueret à n'importe quel prix, mais on veut absolument qu'il reste. On va revoir Maxence très prochainement. Je lui ai déjà dit que je mettrais un point d'honneur à ce qu'il reste. On est en pleine négociation et quand ça se fait par presse interposée, ça coûte plus cher…", a expliqué le dirigeant de l'OL.

OL – Tanguy Ndombélé : "Content de l'accueil des supporters"

"Pour Rayan Cherki, à qui j'ai envoyé tous mes voeux de rétablissement, il faut absolument qu’on accélère pour le prolonger (…) Une blessure peut lui faire prendre de la maturité. Tous les ingrédients sont réunis pour profiter malheureusement de ce moment pour prolonger l’aventure. On a contacté Maxime Gonalons pendant la trêve et il nous a dit ce qu’il a dit récemment lors d’une interview. Je suis ouvert à un retour mais ce n’est pas moi qui décide. C’est le coach", a ajouté Jean-Michel Aulas.

Aulas ouvre la porte pour Ndombele

Si le président de l'OL a contacté Gonalons et Lacazette cet hiver, il a réussi à mettre la main sur un autre ancien, Tanguy Ndombele, et a ouvert une petite porte à ce que ce dernier reste plus longtemps que prévu chez les Rhodaniens : "Il faut laisser passer quelques matchs, ce n’est que le début. Mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible. Je suis très content qu’il soit revenu, avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot aux manettes, car il fallait discuter avec le président de Tottenham qui l’avait acheté très cher. Il a participé à l’engagement de revenir en s’investissant personnellement".

Boateng mis à l’écart par l’OL

L'article continue ci-dessous

Jean-Michel Aulas a également félicité la gestion récente du cas Jérôme Boateng de la part de Peter Bosz : "J’ai lu un commentaire dans un journal local, je crois que c’est Sidney Govou qui l’avait fait en disant que le coach a réussi un coup de maître. Puisque, s’il a perdu un joueur pour un match, il avait trouvé un groupe pour la fin du championnat. Le coach a pris une position. Il a d’ailleurs clairement exprimé que tout ce qui avait été raconté relevait plutôt du fantasme que de la réalité".

"Moi personnellement je ne sais pas exactement ce qu’il s‘est passé. Ce que je sais c’est que le coach a vu Jérôme Boateng en début de semaine, qu’il l’a réintégré. Il fera partie, si la semaine se passe bien sur le plan de l’entraînement, du groupe (contre Lens). A partie de là je n’ai rien de plus à dire. On compte sur Jérôme. Et pour la Coupe d’Europe et pour la fin du championnat", a conclu le président de l'OL