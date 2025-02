OL, Paulo Fonseca tacle ses joueurs malgré la victoire contre Montpellier

Entraineur de l’OL, Paulo Fonseca n’est pas totalement satisfait de la prestation de ses joueurs contre Montpellier, dimanche.

L’Olympique Lyonnais était aux prises dimanche avec Montpellier lors de la 22e journée de Ligue 1. Face à la lanterne rouge du championnat, les Gones ont cartonné avec une victoire éclatante 4-1. Un succès probant qui n’a pas empêché Paulo Fonseca de faire quelques reproches à ses joueurs en fin de match.

Paulo Fonseca tance ses joueurs après Montpellier - OL

Ça passe encore pour Paulo Fonseca et Lyon. Défait lors de son premier match par l’OM (3-2), le technicien portugais vient d’enchainer un deuxième succès de rang sur le banc de l’OL. Les Gones se sont imposés contre Montpellier ce dimanche, une semaine après s’être offert le scalp de Reims (4-0). Mais si les Lyonnais ont battu sévèrement les Héraultais, tout n’était pas parfait pour Rayan Cherki et ses coéquipiers. Les hommes de Paulo Fonseca n’étaient pas assez flamboyants en première mi-temps où ils n’ont pas mis assez d’impact au grand dam du technicien portugais. Ce dernier a d’ailleurs tiré certainement les oreilles à ses joueurs à la pause puisque c’est lors du second acte qu’ils ont enchainé alors que le score était à 1-1 à la mi-temps.

« On a bien débuté, mais on a été lents, on a manqué d’intensité. On a discuté à la mi-temps de cela et la deuxième période était magnifique, on a bien joué. Nous devons avoir le ballon et gérer la profondeur. C’est une bonne solution pour l’équipe, les attaquants ont des libertés. Il y a du choix, les entrants sont décisifs, comme la semaine dernière. Nous avons de bons joueurs, c’est difficile de faire des choix », explique Paulo Fonseca au micro de DAZN. 5e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais (36 pts) devra confirmer son regain de forme dimanche prochain contre le Paris Saint-Germain (1er, 56 pts).