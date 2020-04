OL, Parker : "Succéder à Aulas, ça ne se refuse pas"

L'ancien meneur de jeu des Spurs est prêt à prendre la relève du président de Lyon dans quelques années.

Âgé de 71 ans, Jean-Michel Aulas a assuré il y a quelques jours qu'il voyait Tony Parker, ancien basketteur devenu président du club de basket de l'ASVEL, lui succéder à la tête de l'OL un jour. Les deux hommes sont devenus proches ces derniers mois depuis la retraite du quadruple vainqueur de la NBA. Dans une interview accordée à So Foot, Tony Parker a confirmé qu'il ne refuserait pas de devenir président de l'Olympique Lyonnais si jamais Jean-Michel Aulas lui propose le poste dans quelques années, et il se prépare au côté de son homologue lyonnais pour être fin prêt.

"Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas. Selon moi, l’OL est un des clubs les mieux structurés d’Europe. Ce que Jean-Michel a mis en place est quelque chose d’assez unique (...) Rien que son expérience, c'est déjà énorme. Pour moi ça n’a pas de prix. D’après moi, Jean-Michel est le meilleur président des trente dernières années tous sports confondus. C’est un exemple dont je m’inspire et je pense que je peux apprendre encore beaucoup de choses à ses côtés", a expliqué l'ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs.

"Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner"

"C’est notre façon de penser qui nous rend assez proches. Je pense qu’on est tous les deux des personnes positives, qui aiment aller de l’avant, qui veulent faire bouger les lignes. On a une vision de l’avenir assez similaire : comment construire un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie adopter pour faire avancer les projets. Jean-Michel a toujours été visionnaire et j’essaye – toutes proportions gardées – de faire la même chose avec mon club de basket. Quand il aura eu le remboursement de tous les investissements – j’allais dire « on » – le club pourra réinvestir encore plus dans le sportif. Ce serait incroyable pour Jean-Michel Aulas de terminer avec un titre européen ou un autre titre de champion de . Et selon moi, c’est tout à fait possible", a ajouté l'ancien basketteur français.

Tony Parker, aujourd'hui président du club de basket de l'ASVEL, est conscient qu'il va falloir travailler pour rivaliser avec le PSG sur le long terme : "L'écart entre le PSG et les autres ? Il est conséquent, c’est certain. Mais ce qui fait la beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a toujours pas gagné la , malgré les investissements. Et j’ai envie de dire heureusement, parce que ça serait trop facile".

L'ancien meneur de jeu des Spurs aimerait aider à offrir une sortie digne de ce nom à Jean-Michel Aulas, et sait pertinemment qu'il faudra être imaginatif pour rivaliser avec les meilleurs clubs européens : "Ça sera toujours dur de concurrencer d’autres championnats parce qu’on n’a pas les mêmes règles au niveau des taxes. À nous de construire le budget intelligemment pour réduire cet écart et construire un projet qui permettra à Jean-Michel de partir avec un titre".