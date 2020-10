OL, Paqueta : "La Ligue 1 est un championnat très difficile"

Le milieu de terrain brésilien est heureux de ses débuts avec l'Olympique Lyonnais et a jugé le niveau de la Ligue 1.

Titulaire face à le week-end dernier, Lucas Paqueta a connu des débuts heureux avec l'Olympique Lyonnais, participant à la seconde victoire de la saison en championnat de son équipe. Recruté à l' cet été, le Brésilien de 23 ans veut contribuer au retour au premier plan de l'OL cette saison. En conférence de presse avant le choc de face à l'AS , Lucas Paqueta a livré son regard sur le championnat de qu'il découvre et espère apporter sa pierre à l'édifice Lyonnais.

"C'est un championnat très difficile, très disputé. J'ai été très heureux de débuter avec l'OL. Je suis heureux car on a gagné pour mon premier match. Mon objectif est d'aider l'équipe au mieux, jouer au milieu de terrain est une position importante. J'essaie de jouer devant, pour marquer aussi des buts même si ce n'est pas l'objectif principal. C'est ce que Juninho m'a demandé de faire, d'apporter un football joyeux à cette équipe. La sélection brésilienne est un rêve et j'espère pouvoir le concrétiser en portant à nouveau le maillot de la Seleção" , a expliqué le milieu brésilien.

"La victoire contre Strasbourg nous a donné de la confiance"

Lucas Paqueta a admis que la victoire contre Strasbourg a fait du bien dans les têtes : "Vaincre c'est toujours important. On n'a pas pu gagner contre Marseille alors qu'on a eu beaucoup d'occasions. La victoire de la semaine dernière à Strasbourg nous a donné plus de confiance et nous aide à faire une bonne semaine de travail. Je suis heureux de mon match physiquement, j'ai bien tenu. J'ai essayé d'aider l'équipe offensivement et défensivement. Je souhaite continuer à aider mon équipe. On connaît l'importance du classement. On parle des matchs, des consignes de Rudi Garcia. Je sens cette équipe responsable" .

L'ancien de l'AC Milan se sent déjà très bien dans le vestiaire des Gones : "Tous les joueurs m'ont bien accueilli, pas seulement les Brésiliens. Je me sens bien intégré, tout le monde essaie de le faire en tout cas. Je veux leur redonner cette confiance, être bien en dehors et sur le terrain. Oui j'ai parlé avec Bruno Guimarães et Jean Lucas avant de venir. J'étais toujours très heureux d'entendre les propos de Juninho en lien avec le projet de l'OL et son histoire, ça m'a conforté dans l'envie de venir. Je veux faire de mon mieux pour apporter de belles pages ici et apporter de la joie" .

"Comme je dis toujours, c'est d'être sur le terrain. Devant ou derrière, ce n'est pas très important. Je suis les consignes de l'entraîneur, j'étais content de ce que j'ai fait à Strasbourg. Je tiens ça de Flamengo pour ma polyvalence (...) La par rapport à la ? C'est un peu similaire au niveau de la force, peut-être plus physique en France. J'espère maintenir mon rythme pour proposer mon meilleur football" , a conclu Lucas Paqueta.