L'OL, Guardiola ne digère toujours pas

L'entraîneur de Manchester City n'a toujours pas mis revers encaissé face à Lyon derrière lui.

Le coach de Pep Guardiola n'a pas encore mis l’élimination de son club contre l'OL lors du Final 8 de la dernière derrière lui.

Sondé sur les retombées de ce revers, le coach ibérique a une nouvelle fois assumé sa part de responsabilité.

L'article continue ci-dessous

"C’était un moment compliqué, je me sens responsable de la défaite. Le club et les joueurs ont tout donné, je me sens responsable de ne pas avoir atteint nos objectifs. Nous devons accepter la réalité, nous n’étions pas assez bons. Nous n’avons pas mal joué. Nous avons bien joué, nous avons eu notre chance, mais nous avons fait des erreurs qui, dans cette compétition, vous empêchent d’aller plus loin. Chaque club, chaque équipe, chaque manager doit se fixer des objectifs élevés', a-t-il encore déploré ce mardi, en conférence de presse.

Plus d'équipes

L'ancien coach du Barça estime en outre que City doit faire preuve d'humilité pour aller loin en C1 cette saison :

"Nous n’avons pas joué au niveau qu’il faut pour se qualifier dans cette compétition. Il faut l’accepter, avec humilité, accepter les mauvais moments. L’accepter est la meilleure manière de progresser. Et accepter un nouveau défi, la saison débute, tout repart à zéro, il faut réessayer. Je me sens mal vis-à-vis des joueurs. C’est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, et nous chercherons à la saisir, dès demain."