OL : Nicolas Tagliafico donne son avis sur la Ligue 1

Le latéral gauche argentin a donné son premier jugement sur le niveau du championnat de France et est revenu sur le faux-pas à Reims.

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico découvre un nouveau club, un nouvel environnement mais aussi un nouveau championnat. Après avoir joué en Argentine, en Eredivisie, Nicolas Tagliafico découvre la Ligue 1 à 29 ans, lui qui a 34 matches de Ligue des champions à son actif. Présent en conférence de presse avant le match contre Auxerre, l'Argentin a donné son point de vue sur le niveau de la Ligue 1.

Tagliafico impressionné par les exigences de la Ligue 1

"La Ligue 1 est différente de ce que j’ai connu auparavant, on est sur un football plus physique, on demande d’être beaucoup plus compact et on a plus le ballon. C’est un jeu plus tactique, plus révolutionnaire, pas toujours facile pour moi d’aller de l’avant. Je dois mieux connaitre mes coéquipiers, pour avancer et créer des automatismes. Si le ballon vient sur la droite j’ai une position plus défensive au cas où on perd le ballon, quand le jeu est de mon côté je peux attaquer", a jugé le défenseur de l'OL.

L'international argentin nourrit de grandes ambitions pour la rencontre face à Auxerre : "Nous allons analyser l’adversaire de mercredi, mais l’objectif est de continuer à prendre des points. Aller jusqu’au bout de nos matchs. Contre Reims on a eu la possibilité de repartir avec la victoire en fin de match. On n’a rien lâché on s’est accrochés pour arracher le match nul. Mercredi on joue à la maison devant nos supporters, c’est simple on doit gagner des points".

"S'aider pour réinstaurer de la confiance"







Nicolas Tagliafico est revenu sur le faux-pas face à Reims : "Cela a été un match difficile face à un adversaire qui défendait en bloc bas. Pour marquer il faut se créer des occasions on n’a pas vraiment réussi à le faire. Cela a affecté notre confiance. On a manque d’agressivité, on doit plus courir pendant le match, on a perdu confiance en notre jeu par moment. On commet des erreurs cela engendre un manque de confiance, on doit jouer plus en bloc défensivement mais aussi offensivement".

"Il faut jouer simple pour se sentir en confiance. Il faut qu’on se crée des automatismes, on doit jouer plus en équipe, s’aider les uns et les autres pour réinstaurer de la confiance. Ce n’est pas un problème physique, parfois on a pris les mauvaises décisions. Quand on a la possession tout va bien mais quand on ne l’a plus, on se fatigue et cela peut nous déséquilibrer", a ajouté le latéral argentin.

Malgré son faux-pas contre Reims, l'Olympique Lyonnais est quatrième de Ligue 1 avec sept points en trois matches et pourrait même recoller au trio de tête en cas de succès lors de son match en retard contre le FC Lorient. L'OL va tenter de poursuivre son beau début de saison avec la réception d'Auxerre ce mercredi soir.