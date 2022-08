Mercato : Rennes, Lyon et la Juve… Gouiri, ça négocie

Courtisé par Rennes et Lyon, Amine Gouiri se trouve également dans le viseur de la Juventus. Nice est ouvert aux négociations, à partir de 30 M€.

Drôle d’été pour Amine Gouiri. Après une deuxième partie de saison délicate avec Nice, l’attaquant semblait prêt à repartir sur de bonnes bases sous les ordres de Lucien Favre. Problème, la mayonnaise n’a pas (re)pris et celui qui marchait sur la Ligue 1 il y a encore un an ne parvient toujours pas à retrouver son niveau.

La Juve veut un prêt avec option d’achat

À tel point que sa direction commence à réfléchir à l’idée d’un départ, et le joueur aussi. Rennes s’est rapidement manifesté, tout comme son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Mais selon les informations de L’Équipe ce lundi, un véritable cador européen s’intéresse également à l’international espoir français, à savoir la Juventus.

Persuadée que Gouiri ne souffre que d’une méforme passagère, et qu’il va vite retrouver son excellent niveau, la Vieille Dame envisage de demander un prêt avec option d’achat aux Aiglons. Tandis que Rennes propose Gaëtan Laborde plus de l’argent, et Lyon souhaite également un transfert sec.

Nice attend au moins 30 M€ pour Gouiri

Toujours selon nos confrères, Nice valorise son joueur à 30 M€, au minimum, et est ouvert à la négociation. La Juve part donc avec du retard, et elle va devoir sensiblement augmenter son offre. À moins que le joueur ne pousse pour rejoindre la Serie A, et ses dirigeants préféreront sans doute le voir partir en Italie plutôt que chez la concurrence.