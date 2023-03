OL - Nantes : Le choix fort de Laurent Blanc en attaque

Face à Nantes ce vendredi, Laurent Blanc a décidé d'aligner une composition assez offensive.

Avant la demi-finale de Coupe de France qui opposera les deux équipes, l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes s'affrontent ce vendredi pour le compte de la 28è journée de Ligue 1. 10è au classement, les Gones tentent de remonter vers les places européennes alors qu'ils pointent actuellement à 7 points de Rennes (5è). De leur côté, les Canaris doivent encore sécuriser leur maintien puisqu'ils ne comptent que 6 points d'avance sur Auxerre (17è et premier relégable).

L'OL très offensif ?

Pour cette rencontre, Laurent Blanc devrait s'appuyer sur une composition plutôt offensive avec Bradley Barcola, Rayan Cherki et Amin Sarr en soutien du buteur Alexandre Lacazette. Au milieu, Corentin Tolisso devrait être associé à Maxence Caqueret. Derrière, Dejan Lovren et Castello Lukaba constitueront la charnière centrale avec Nicolas Tagliafico et Sinaly Diomandé occuperont les couloirs.

De leur côté, les Nantais devraient être alignés en 4-4-2 losange avec Ludovic Blas en soutient d'Andy Delort et Ignatius Ganago. Au milieu, Moussa Sissoko devrait être associé à Samuel Moutoussamy et Andrei Girotto. Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto devraient constituer la charnière centrale et Jaouen Hadjam, tout juste sélectionné avec l'équipe d'Algérie, devrait débuter dans le couloir droit.