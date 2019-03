OL-Montpellier 3-2, Lyon se rassure et menace le LOSC

Malgré un vrai déchet dans la finition, l'OL a réussi à se défaire de Montpellier. Les Gones ne sont qu'à 4 points du LOSC.

29e journée de

- : 3-2

Buts : Terrier (12e), Dembelé (58e), Aouar (86e); Mollet (36e), Camara (88e)

L'Olympique Lyonnais avait une très belle occasion à saisir ce dimanche en . Au surlendemain du revers du LOSC contre Monaco, les Gones pouvaient revenir à quatre points seulement de la 2e place, leur objectif déclaré en championnat pour cette fin de saison. Bien remis de la correction subie à Nou Camp en milieu de semaine, les hommes de Bruno Genésio ont rempli leur mission. Ils l'ont emporté 3-2, et le tarif parait minimal au vu de la domination imposée durant ce match.

Mis à part une courte période en fin de première période, durant laquelle ils ont encaissé un superbe but de Florent Mollet sur coup franc (36e), les Rhodaniens ont été souverains dans cette partie. Conquérants dans un système en 4-2-3-1, et nullement gênés par les absences de Lopes, Marcelo ou encore de Depay, ils ont eu la mainmise tout au long du match, et celle-ci fut évidente à travers le nombre de tirs qu'ils ont tentés. Il y en a eu 23, dont 13 cadrés !

L'un des premiers essais, signés Martin Terrier, a fini au fond. À la 12e minute de jeu, l'ancien strasbourgeois a ouvert le score en venant battre Benjamin Lecompte sur une reprise en deux temps à la suite d'un centre tendu de Rafael. Les affaires des visiteurs étaient bien engagées, mais il y a eu donc cette égalisation montpelliéraine qui a relancé le suspense. Et l'on pensait alors l'OL parti pour vivre une deuxième période compliquée, similaire à celle subie contre la semaine dernière.

Les Gones ont joué avec le feu

Mais, le troisième de la Ligue 1 est revenu sur le terrain avec d'excellentes intentions. En tirant profit de leur supériorité technique, les Lyonnais ont assiégé leurs opposants et c'est en toute logique que Moussa Dembelé a réussi à redonner l'avantage aux siens à la 58e. L'international espoir tricolore a fait mouche en convertissant un service de Tanguy Ndombélé. Ça faisait 2-1, puis 3-1 à la 86e lorsque Houssem Aouar, de retour dans le onze de départ, a placé une tête victorieuse sur une excellente passe de Léo Dubois.

Sans un brillant Lecompte, auteur de parades devant Dubois (76e) et de Cornet (91e), et sans l'énorme raté de Nabil Fekir sur pénalty (71e), le match aurait été plié bien plus tôt et l'écart au tableau d'affichage bien plus important. Au lieu de cela, les Héraultais ont donc espéré jusqu'au bout et un lob de la tête de Souleymane Camara, qui a trompé Mathieu Gorgelin (91e), leur a même fait croire au nul dans les derniers instants. Le plus méritant a tout de même fini par l'emporter. Tant mieux pour l'OL et pour tous ceux qui voulaient voir la bataille pour la deuxième place au classement relancée.