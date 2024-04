OL - Monaco, les propos choquants de Pierre Sage

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a tenu des propos surprenants vendredi, à deux jours du choc contre Monaco.

La saison 2023-2024 tire à sa fin en Ligue 1. Le championnat français n’est qu’à quatre journées de la fin mais propose toujours de chocs alléchants dont un OL – Monaco, dimanche. L’entraineur lyonnais, Pierre Sage, était d’ailleurs en conférence de presse ce vendredi en prélude à cette affiche. Le technicien français s’est exprimé notamment sur plusieurs sujets en rapport avec l’OL.

L’OL a revu ses ambitions selon Pierre Sage

Pierre Sage est l’homme qui a changé le destin de l’Olympique Lyonnais cette saison. A son arrivée en novembre dernier, les Gones étaient engouffrés en bas du classement et occupaient la dernière place. Cinq mois après, l’OL est 9e de Ligue 1 avec 41pts et peut même rêver de l’Europe. Mais l’important pour le club rhodanien, c’était de valider son maintien. Mais cela ne suffit plus pour Pierre Sage à présent.

« On s’est embourgeoisé, très concrètement. On est peu victime du bon parcours qu’on a eu. Les exigences et les attentes sont énormes. Les objectifs qu’on affiche sont aussi différents. Ce qu’il s’est passé, à passer de la dernière place à être maintenu à quatre journées de la fin, ce n’est pas neutre. Le club va sortir grandi », a déclaré le technicien français.

Pierre Sage refuse de banaliser la saison de l’OL

Pierre Sage estime notamment que l’OL a pris du confort avec sa belle remontée. A l’en croire, le parcours du club du Rhône cette saison l’a fait oublier ses ambitions. Par ailleurs, l’entraineur lyonnais pense tout de même qu’il ne faut pas minimiser l’exploit réalisé par les Gones qui sont passés de la dernière place au 9e rang en cinq mois.

« On a joué avec la peur de tout le monde, quand on joue avec la peur de tout le monde, on doit se rappeler d’apprécier les choses simples, notamment apprécier le maintien pour ce qu’il est. Ce qu’il s’est passé avec la confirmation de notre maintien en Ligue 1, on peut presque l’associer à une montée de Ligue 2, car à un moment donné on était en Ligue 2. C’est passé inaperçu et c’est dans ce sens que je pense qu’on s’est embourgeoisé sur nos ambitions. Certes, on est l’OL. Mais il faut aussi se souvenir de ce qu’on a vécu », a lâché Pierre Sage.