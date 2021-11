Peter Bosz n'est pas épargné par la critique après la large défaite de l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais. L'OL alterne le bon et le moins bon en ce début de saison et a été totalement dépassé sur la pelouse des Rouge et Noir. Invité de Rothen s'enflamme sur RMC, Maxence Caqueret a défendu son entraîneur et a avoué qu'il aimait la philosophie de jeu qu'il tente de mettre en place à l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée.



"Ce qui caractérise notre coach, Peter Bosz, c’est la ressortie de balle de derrière, c’est quelque chose qu’on travaille beaucoup, c’est de là que viennent nos bons matchs et nos belles actions. C’est une tactique qui me correspond. J’aime beaucoup avoir le ballon, j’ai un assez bon volume de jeu, donc ça marche bien avec mes caractéristiques. Et quand ça marche, je suis le plus content", a souligné l'international espoirs français.

"J’ai vu directement la différence avec ce nouveau coach. Il a ramené quelque chose de nouveau, quelque chose qui manquait je pense: cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble. C’est quelque chose qu’on a retrouvé cette année, et c’est très important pour gagner des titres et des trophées. Il faut laisser le temps (faire son effet), c’est encore récent. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il manque encore de petites choses pour évoluer. Mais je pense qu’on est sur la bonne voie, et qu'on va faire de belles choses cette année", a conclu Maxence Caqueret.



Le milieu de l'OL a fait le bilan du début de saison de son équipe et est revenu sur le résultat très décevant contre le Stade Rennais : "Je pense qu’on fait une saison mitigée. Un très bon début de Ligue Europa avec quatre victoires en quatre matchs, et en Ligue 1 on produit du beau jeu, on est une bonne équipe, mais qui perd trop de points à mon goût, et qui prend trop de buts. Il va falloir corriger cela sur nos prochains matchs. On reste sur un très, très mauvais résultat, une grosse frustration".

"Après, comme j’ai pu le dire après le match, c’est une défaite méritée, on s’est fait manger dans tous les domaines. C’est quelque chose qui va nous servir pour la suite, mais il faudra aussi oublier ce match pour rebondir, car c’était une soirée très compliquée. Je pense qu’il y a eu un manque d’agressivité, de justesse technique, un manque d’envie, aussi, alors que c’était un match très important pour nous, qui pouvait nous propulser plus haut au classement. C’est vraiment une contre-performance, mais comme je l’ai dit, il va falloir passer à autre chose", a conclu Maxence Caqueret.