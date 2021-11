OL : Karl Tolo Ekambi veut remporter la Ligue Europa

L'Olympique Lyonnais joue la Coupe d'Europe à fond. Jean-Michel Aulas, Juninho et Peter Bosz n'ont cessé de clamer qu'ils souhaitaient bien figurer en Ligue Europa cette saison et ils ont join les actes aux paroles. En effet, l'OL est largement en tête de sa poule avec quatre succès en autant de rencontres sur la scène européenne.



OL, Le sentiment de "honte" de Juninho après la claque à Rennes



Et Karl Toko-Ekambi n'est pas étranger à tout cela. En effet, l'attaquant de 29 ans est le meilleur buteur de la compétition avec six buts en quatre matches. Dans une interview accordée à OL TV, qui sera diffusée vendredi en intégralité, Karl Toko-Ekambi a affiché ses ambitions en Ligue Europa. Selon lui, l'Olympique Lyonnais peut briller plus facilement en C3 qu'en Ligue 1 cette saison.



"C’est une compétition européenne, donc il y a toujours plus d’espaces, ça correspond à mon style de jeu. L’approche est différente qu'un match de championnat. En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. On se doit d’être plus concentré. Face à une équipe d’un niveau inférieur, on doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité, parce qu’on est favoris de la rencontre", a analysé l'attaquant de l'OL.



"Je suis très fier de faire partie des 50 meilleurs buteurs"



Force est de constater que l'opinion de Karl Toko-Ekambi est tout à fait compréhensible étant donné que l'Olympique Lyonnais réalise une très belle campagne européenne jusqu'à présent et a d'ores et déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de la compétition, alors qu'il reste encore deux matches de poule à disputer.



OL : les excuses de Boateng après les tensions à Rennes

L'article continue ci-dessous



Auteur d'un très bon début de saison, Karl Toko-Ekambi compte déjà dix buts toutes compétitions confondues et est devenu l'un des cinquante meilleurs buteurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais grâce à son but lors de la victoire contre le Sparta Prague. Le Camerounais est fier d'entrer un peu plus dans l'histoire des Gones.

"Ce n'est pas dans un coin de ma tête, mais c'est un plaisir d'être dans ce club. Je vois l'OL comme un très gros club. J'ai même peur de parler de l'histoire de ce club? Je fais ce que j'ai à faire. Je suis très fier de faire partie des 50 meilleurs buteurs", a expliqué Toko-Ekambi. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Gones, Karl Toko-Ekambi a encore largement le temps de monter encore plus dans cette liste, surtout s'il continue à être aussi efficace en Ligue Europa.