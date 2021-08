OL : les premiers mots de Xherdan Shaqiri

Après sa signature comme joueur de l'OL, l'international suisse a affiché ses ambitions pour la saison à venir.

L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup sur le mercato ce lundi. Les Gones, qui vivent un début de saison compliqué, ont réussi à boucler le transfert de l’international suisse Xherdan Shaqiri. L'ailier de 29 ans débarque de Liverpool et contre un montant de 6M€, et auxquels pourraient s’ajouter 5M€ de bonus. L'international suisse a paraphé un deal de trois ans avec la formation rhodanienne.

Les dirigeants lyonnais pistaient cet élément depuis plusieurs semaines déjà. Les négociations avec les Reds ont été longues mais ont donc fini par aboutir sur un transfert permanent. Les Anglais ont accepté de revoir à la baisse leurs exigences pour un élément qui n’entre plus du tout dans les petits papiers de Jürgen Klopp et qui a souffert de la concurrence avec Salah, Mané, Firmino puis Jota en attaque ces dernières saisons.

Pour autant, Xherdan Shaqiri est heureux d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière. L'international suisse a confessé son excitation lors de ses premiers mots accordés au site officiel de l'OL : "J'ai très hâte de commencer avec l'équipe et de découvrir le club. Le stade est fantastique, quand je l'ai vu je l'ai trouvé incroyable. Je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable ! J'espère que je vais pouvoir marquer devant mon nouveau public (...) Ils m'ont envoyé des messages depuis le monde entier".

"Donner mon expérience à cette équipe"

Juninho s'est également félicité de la signature du Suisse : "Cela faisait longtemps qu'on discutait avec lui. On avait besoin de ce joueur. Il va aussi nous apporter dans le vestiaire. Depuis notre première discussion, il a montré l'envie de venir chez nous. Il a fait les efforts. On est très contents. On espère qu'il sera dans le groupe le plus vite possible. C'est un compétiteur, on l'a vu durant l'Euro. Il va beaucoup de nous apporter".

L'international suisse est prêt à répondre au rôle de leader expérimenté à l'OL. Un type de joueur que Peter Bosz a demandé à sa direction depuis le début du mercato. Le Suisse est donc prêt à partager son expérience avec la jeunesse rhodanienne : "C'est important de donner mon expérience à cette équipe, de gagner, de remporter beaucoup de matches autant que possible. Je veux jouer des matches et prendre les trois points, c'est le plus important pour moi".

Xherdan Shaqiri ne compte pas revoir ses ambitions à la baisse en rejoignant l'Olympique Lyonnais. L'international suisse a dévoilé ses objectifs personnels pour la saison à venir avec les Gones : "Je veux aussi m'améliorer, je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel. J'ai hâte de commencer à travailler pour remporter le plus de succès ici".