OL, les mots forts de Pierre Sage sur Rayan Cherki

L’entraineur de l’OL, a tenu des propos forts, sur Rayan Cherki, vendredi.

L’Olympique Lyonnais défie Toulouse, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, Pierre Sage était en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion pour le technicien d’évoquer la forme étincelante de Rayan Cherki, en ce moment.

Pierre Sage analyse la progression de Rayan Cherki

Une semaine après la défaite face à l’Olympique de Marseille (2-3), l’OL va essayer de reprendre sa marche en avant en Ligue 1, dimanche. Mais avant d’affronter le Téfécé, Lyon s’est assuré de réussir son entrée en lice en Ligue Europa avec une victoire contre l’Olympiakos, jeudi (2-0). Un résultat obtenu grâce à un excellent Rayan Cherki, auteur de l’ouverture du score pour le plus grand plaisir de son entraineur qui est fier de la progression du joueur.

« C’est un poste dans lequel il s’exprime. Il a beaucoup de libertés, des relations à proximité. Il a des joueurs qui le couvrent derrière. Ce que j’ai aimé, ce sont ses projections sans le ballon dans la petite profondeur. Ce qui est intéressant, c’est que ses deux buts sont des situations de réceptions du ballon dans la surface et non de la pénétration dans la surface avec le ballon comme il avait l’habitude de le faire. Pénétrer dans la surface avec le ballon et se mettre en position de tir, c’est beaucoup plus difficile que d’être trouvé par un coéquipier. Aujourd’hui, on voit qu’il est capable de couper au premier poteau, qu’il est capable de prendre la profondeur et de faire le bon choix au bon moment. Habituellement, il a tendance à se mettre en action après avoir reçu le ballon, hier, il a fait l’inverse, il était en action avant de recevoir le ballon et ça l’a rendu encore plus performant. D’ici à une dizaine de jours, il sera capable de jouer un match complet », a déclaré Pierre Sage.

Pierre Sage adoube Cherki

Cela fait deux buts en deux matchs pour Rayan Cherki avec l’Olympique Lyonnais, cette saison. L’international espoirs français avait déjà été buteur dimanche dernier contre l’OM au lendemain de sa prolongation. Un retour impressionnant pour Pierre Sage qui souhaite évidemment que Rayan Cherki continue sur cette lancée.

« La saison dernière, je pense qu’il s’est créé beaucoup d’occasions de tir, mais il n’a pas su les convertir. Aujourd’hui, il est plus agressif dans la surface, on le voit à la force qu’il a mise dans sa frappe et ça montre toute sa détermination. C’est bien pour lui, ça le libère, on l’a vu dans sa célébration, même si certain l’accusent d’en avoir trop fait. Pour moi, ce sont des bons signes, c’est important. Rayan n’est pas frustré par la situation, il a répondu présent dès son premier match. Il a réussi à confirmer au match suivant, l’enjeu pour lui aujourd’hui c’est de trouver sa régularité pour enfin pouvoir montrer le joueur qu’il doit être », a ajouté le technicien français.