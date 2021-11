OL : les débuts de Shaqiri, Bosz n'est pas emballé

Il était pourtant arrivé plein de promesses et de détermination... "Je suis un joueur qui a toujours faim de progresser. Cette équipe a beaucoup de potentiel. C’est un top club en France et en Europe avec beaucoup de succès et qui veut gagner à nouveau des titres (...) Le club a pointé un besoin d’avoir des joueurs expérimentés. Je pense qu’il est en train de franchir une étape de plus. J’ai très envie maintenant de transmettre ma mentalité de vainqueur", avait ainsi confié Xerdan Shaqiri à son arrivée à Lyon.

Enrôlé à Liverpool contre un chèque de six millions d'euros, l'international suisse suscitait de grandes attentes. Quelques mois plus tard, force est de constater que son début d'aventure à l'OL sonne comme un échec. Buteur à une seule reprise, le milieu offensif de 30 ans peine à convaincre son entraîneur chaque semaine. Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match contre le Sparta Prague en Ligue Europa, Peter Bosz ne s'en est pas caché : il attendait autre chose de Xerdan Shaqiri.

Un bilan décevant malgré des promesses

"Il est clair que je pense qu'il peut faire mieux. Mais il n'a pas fait la préparation avec nous. Et puis c'est un joueur intelligent, qui a une technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces", a confié le technicien allemand, pas du genre à pratiquer la langue de bois. Toutefois, en perfectionniste qu'il est, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen pense avoir la solution pour exploiter au mieux les qualités de son joueur de poche, et donc lui permettre de mieux s'exprimer à l'avenir sur le terrain.

"Si on joue plus haut, on va jouer dans ces petits espaces, et je suis sûr qu'il s'exprimera mieux", a ainsi analysé Peter Bosz. Pour rappel, Xerdan Shaqiri est cantonné à un rôle d'ailier droit dans le Rhône, afin de pouvoir repiquer sur sa patte gauche. Avec la Suisse, là ou il est le plus performant depuis plusieurs années, il dispose davantage de libertés et est aligné dans un rôle plus axial. Tout pourrait donc être une question d'adaptation et de positionnement... Reste à savoir si les supporters seront assez patients.