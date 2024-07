OL, les confidences de Pierre Sage sur Mikautadze

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, s’est exprimé mardi sur l’arrivé de Georges Mikautadze, cet été.

L’Olympique Lyonnais réalise un mercato tout aussi impressionnant cet été. Dans un calme inattendu, le club rhodanien a pu réaliser de jolis coups sur le marché des transferts et n’a pas fini de se montrer actif. Le plus gros coup de l’OL lors de cette fenêtre de transferts reste cependant celui de Georges Mikautadze. Une arrivée qui donne déjà des idées à Pierre Sage pour la saison prochaine.

Pierre Sage a discuté avec Georges Mikautadze

C’est l’un des retournements de situation les plus inattendus de ce mercato estival. Ciblé par Lens puis proche de Monaco, Georges Mikautadze a finalement opté pour l’OL à la dernière minute. L’international géorgien, auteur d’un bon Euro (3 buts, 1 passe décisive) a décidé de revenir s’imposer dans son club formateur.

Mais il a visiblement aussi été convaincu par le discours de Pierre Sage qui a fait savoir à l’ancien de Metz ce qu’il attendait de lui. « On a plus de solutions. C’est positif. Avec Georges on a échangé sur le système que l’on utilisait avec un seul attaquant et deux excentrés. Et je lui ai dit que c’était une solution en plus », révèle le coach des Gones dans un entretien accordé au journal, Le Progrès.

Mikautadze offre plusieurs solutions à Pierre Sage

Georges Mikautadze rejoint un secteur offensif plus ou moins fourni à l’OL avec des joueurs comme Ernest Nuamah, Said Benrahma, Mama Baldé, Malick Fofana ou encore Alexandre Lacazette. Mais cela ne devrait pas un souci pour l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam qui peut évoluer, non seulement en pointe, mais aussi sur le côté ou même derrière l’attaquant.

Celui qui se réjouit déjà de son association future avec Lacazette offre donc plusieurs options à Pierre Sage pour le plus grand plaisir de ce dernier. « Plus nous avons des solutions, plus nous avons des possibilités, plus l’équipe, si c’est construit de manière collective, aura un bon rendement. Je pense que nous pouvons utiliser tous les systèmes », explique le technicien français.