OL : Le message de Dejan Lovren à Mohamed Salah, critiqué

Très critiqué en Angleterre, Mohamed Salah peut compter sur le soutien du joueur de l’OL, Dejan Lovren.

Défenseur central de l’Olympique Lyonnais, Dejan Lovren répond aux détracteurs de Mohamed Salah. Le Croate prend la défense de l’Egyptien, qui fait face à de houleuses critiques depuis ce lundi 25 décembre que l’attaquant de Liverpool a publié un message pour souhaiter un joyeux Noël à ses fans.

Salah s’attire la colère de ses fans

Mohamed Salah est au cœur d’une polémique depuis ce lundi 25 décembre. Croyant gagner encore plus les cœurs de ses fanatiques, le Pharaon s’est attiré la foudre. Ce jour de Noël, l’Egyptien a envoyé à ses supporters, qui n’ont pas apprécié le message véhiculé.

En effet, sur ses réseaux sociaux, ce lundi de Noël, l’attaquant de Liverpool a affiché une photo d'un sapin, accompagné d’un message appelant à la paix lors du conflit israélo-palestinien.

« Noël est une période où les familles se réunissent et font la fête. Avec la guerre brutale qui fait rage au Moyen-Orient, en particulier les morts et les destructions à Gaza, cette année, nous arrivons à Noël le cœur très lourd et nous partageons la douleur des familles qui pleurent la perte de leurs proches. Ne les oubliez pas et ne vous habituez pas à leurs souffrances. Joyeux noël », avait écrit le Pharaon.

Lovren à la rescousse de Mo Salah

Ancien coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, Dejan Lovren, actuellement avec l’Olympique Lyonnais, vole au secours de l’Egyptien. Dans un message sur X (anciennement Twitter), le défenseur central croate des Gones envoie un message pour témoigner son amour à Salah.

« Je savais que Mo (Salah, Ndlr) a bon cœur, mais s'installer avec un poteau de sapin de Noël dans sa maison montre à quel point son cœur et son esprit sont ouverts à chacun d'entre vous, chers gens. Il montre de l'amour et de l'affection envers les personnes qui n'ont pas de famille dans les moments de guerre et de haine », a-t-il écrit dans un premier temps.

Dans un second temps, le protégé de Pierre Sage ajoute : « Son amour et sa force le rendront toujours spécial, c'est pourquoi Dieu l'a béni. Il sait qu'il fait la bonne chose. Alors ne le jugez pas. Montrez plutôt du respect. Que Dieu te bénisse Mo ». L’attaquant des Reds appréciera.