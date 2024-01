OL, le message d'une recrue aux supporters

Une nouvelle recrue de l’OL a envoyé un message aux supporters lyonnais après l’officialisation de son transfert.

L’OL est l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts cet hiver. A l’instar du PSG, le club rhodanien n’a pas tardé à officialiser ses premières recrues après l’ouverture officielle du mercato hivernal. Ainsi, Lucas Perri et Adryelson sont désormais Lyonnais. Dans la foulée de leur officialisation, le dernier cité a envoyé un message aux supporters de l’OL.

Adryelson est excité de rejoindre l’OL

Annoncés proches de l’OL depuis plusieurs mois, Lucas Perri et Adryelson vont pouvoir enfin enfiler la tunique lyonnaise. Le gardien brésilien et son compatriote arrivent en provenance de Botafogo, un autre club de la galaxie Eagle appartenant au président lyonnais, John Textor. Et juste après l’officialisation de leur transfert, c’est le défenseur qui s’est exprimé le premier.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube de l’OL, Adryelson a expliqué ce qui l’avait motivé à rejoindre les Gones. « Je suis très content et très motivé par ce nouveau défi. Quand j’ai découvert l’offre de Lyon, je n’arrivais pas à y croire. C’est un immense club, dans lequel beaucoup de Brésiliens ont joué. Rafael et Fernando Marçal m’ont dit de venir à l’OL et de ne pas regarder les autres offres (…) », a lancé l’ancien défenseur de Botafogo.

L'article continue ci-dessous

Adryelson fait une promesse aux supporters lyonnais

Non seulement Adryelson est très excité de rejoindre l’Olympique Lyonnais, mais l’Auriverde s’est déjà mis dans la peau d’un Gone. Le défenseur brésilien âgé de 25 ans a déjà affiché ses objectifs avec l’OL et fait même une promesse aux supporters.

« Mes atouts sont la vitesse, la solidité, la technique et la détente. Les supporters peuvent s’attendre à me voir montrer de l’envie et de la détermination. Je vais apprendre beaucoup à Lyon, mon objectif est de gagner une place de titulaire. Je vais travailler pour marquer l’histoire du club et remporter des trophées. Je suis concentré sur cet objectif », a ajouté Adryelson.