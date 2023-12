OL, le mea-culpa de Jean-Michel Aulas

Elu vice-président de la FFF samedi, Jean-Michel Aulas a reconnu sa part de responsabilité dans les mauvais résultats de l’OL.

L’ancien propriétaire et président de l’Olympique Lyonnais est désormais le vice-président de la Fédération Française de Football. Une élection qui devrait obliger Jean-Michel Aulas à se concentrer moins sur l’OL. Mais cela ne l’a pas empêché d’évoquer son club de cœur, samedi matin.

La guerre Aulas – Textor

Depuis son départ de la tête de l’OL au profit du nouveau propriétaire, John Textor, Jean-Michel Aulas ne manquait pas l’occasion de tacler la nouvelle direction. Se servant de son réseau social préféré, Twitter, JMA contestait à plusieurs reprises les décisions du nouveau board qui à l’en croire, allaient à l’encontre des valeurs du club. De son côté, John Textor n’était pas moins provocateur. Le nouveau président de l’OL répondait à son prédécesseur à sa manière. Ce mauvais climat autour du club en est pour quelque chose dans la crise traversée par l’OL ces derniers mois.

L'article continue ci-dessous

Getty

La confession de Jean-Michel Aulas

Alors qu’on croyait le divorce définitivement consommé entre les deux hommes, John Textor et Jean-Michel Aulas ont pris tout le monde par surprise. L’Américain et le Français se sont réconciliés et ont même refait affaire ensemble. En effet, l’OL a signé un accord pour le rachat des actions de Jean-Michel Aulas. Ironie du sort, l’OL a recommencé à gagner après cette réconciliation. Les Gones ont même enchaîné deux victoires de suite et ont quitté provisoirement la zone rouge. Jean-Michel Aulas a reconnu que la guéguerre avec Textor avait un impact négatif sur l’équipe. « On souffre quand on voit les résultats sportifs de notre OL et on se prend à imaginer que l’attitude d’opposition créait une sorte de blocage peut-être chez les joueurs. On a pensé aux salariés et aux joueurs », a confié Jean-Michel Aulas.