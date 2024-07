OL, le FC Nantes recale Henrique (officiel)

Le chômage se prolonge pour Henrique Silva après son départ de l’Olympique Lyonnais cet été.

Après trois ans passés dans le Rhône en tant qu’arrière gauche de l’Olympique Lyonnais, Henrique Silva Milagres a quitté le club septuple champion de France cet été. Libre de tout contrat à partir du 1er juillet, le joueur de 30 ans était annoncé dans le viseur du FC Nantes.

Nantes renonce officiellement à Henrique

Ancien défenseur de Vasco da Gama, Henrique Silva Milagres devrait rester en Ligue 1 cet été après son départ officiel de l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien était associé à un déménagement à Nantes où un contrat de trois ans l’attendait. Alors qu’il devrait rejoindre le groupe nantais en Autriche depuis plus d’une semaine pour le stage de préparation, le natif de Rio de Janeiro n’a pas bougé.

Le défenseur s’est fait détecter un souci physique lors des premiers examens médicaux. Le dossier a donc été mis entre stand-by en attendant que le joueur refasse des tests plus poussés à Paris. Après ces nouveaux examens réalisés la semaine dernière et quelques jours de réflexion, les Canaris ont jugé bon de ne pas engager le Brésilien comme prévu. Dans un communiqué, ce mardi 30 juillet 2024, le club Jaune et vert a officialisé sa décision de ne pas enrôler le Brésilien.

Getty

« Nous avons le regret d’annoncer que pour des raisons protégées par le secret médical, Henrique ne pourra malheureusement s’engager avec le FC Nantes. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et de l'accompagner ces derniers jours pourront attester de son infinie gentillesse et de sa résilience », a-t-on pu lire dans la note officielle du club de l’Ouest de la France.

Henrique devrait continuer à se chercher un nouveau point de chute.