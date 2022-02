OL : le coup de gueule de Jean-Michel Aulas contre l'arbitrage

L'Olympique Lyonnais crie au scandale. Mené à domicile face à Lille, les Gones auraient pu et dû revenir au score en toute fin de match suite à un but de Lucas Paqueta, qui a orchestré un pressing sur Leo Jardim forçant le gardien lillois a raté son dégagement et à perdre le ballon avant de pousser le ballon dans le but vide. Mais l'arbitre de la rencontre, aidé par le VAR, en a décidé autrement en refusant ce but pour une faute de Lucas Paqueta sur le gardien du LOSC.

Aulas refuse de vider son sac devant les médias

Une faute peu évidente même en utilisant les différents axes ayant filmé l'action en question. Alors forcément, les joueurs et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais l'avaient mauvaise à la fin de la rencontre puisqu'ils estiment qu'ils auraient dû obtenir le point du match nul face à Lille, et au lieu de ça, ils repartent avec une défaite tandis que les Dogues, concurrent direct pour une place européenne en fin de saison, leurs sont passés devant au classement avec ce succès.

En zone mixte, Jean-Michel Aulas, qui en temps normal n'hésite pas à critiquer les décisions arbitrales lorsqu'il se sent lésé, ne s'est pas arrêté et a uniquement crié une phrase aux journalistes présents sur place : "C’est un scandale. Regardez les images ! Soyeux courageux. Vous allez me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-mêmes. Faites votre travail !".

Aulas demande des explications aux arbitres

Refusant de s'énerver en public et très certainement de risquer un passage en commission de discipline, Jean-Michel Aulas était bien évidemment frustré et révolté par la décision de l'arbitre de la rencontre privant l'Olympique Lyonnais du point du match nul, un point supplémentaire qui aurait fait du bien aux Gones au classement, puisque les Rhodaniens tentent de remonter afin d'accrocher une place sur le podium en fin de saison.

Ce lundi matin, le président de l'Olympique Lyonnais en a remis une couche sur l'arbitrage sur son compte Twitter en demandant des explications aux arbitres de la rencontre : "Mr Garibian pouvez vous demander à Clément Turpin et Mr Lesage de nous commenter publiquement cette image et ce qui s’est passé hier sur ce but?🙏 Comment fait on pour rassurer joueurs,médias, fans sur la transparence de notre jeu".

L'issue de la rencontre est scellée et rien ne fera changer le résultat de ce match, mais l'Olympique Lyonnais peut l'avoir mauvaise car cette défaite va encore plus compliquer la tâche des Gones, désireux de revenir dans la course à la qualification en Ligue des champions et au podium. Après ce revers contre Lille, l'Olympique Lyonnais pointe à la dixième place du classement à huit points de l'OGC Nice, troisième, alors qu'il reste douze matches de championnat à jouer d'ici la fin de la saison.