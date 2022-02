OL : Romain Faivre, objectif Equipe de France

Arrivé à l'Olympique Lyonnais cet hiver après avoir fait les beaux jours du Stade Brestois, le milieu offensif Romain Faivre est un joueur ambitieux. Interviewé par le journal local Le Progrès, celui qui a été formé à l'AS Monaco est revenu sur ses débuts à l'OL, ne cachant pas son désir d'atteindre enfin l'Équipe de France en enchaînant les bonnes performances.

"Je sais que je vais monter en puissance"

"Lyon s’intéressait à moi depuis mon arrivée à Brest, mais je laissais mes représentants s’en occuper. Là, ils ont rencontré Bruno (Cheyrou) et M. Ponsot, en vue d’un transfert cet été. Le transfert de Bruno Guimarães a facilité les choses dès cet hiver", a d'abord expliqué Romain Faivre, qui entend prouver que Lyon ne s'est pas trompé en lui accordant sa confiance.

"Je suis venu ici pour jouer car Lyon m’a recruté pour mes qualités. Il faut montrer ce qu’on sait faire, sur le terrain, rien ne change. Pour rester dans l’équipe, il faut être performant le week-end et à l’entraînement. Je sais que je vais monter en puissance, me libérer de plus en plus", a annoncé le milieu de terrain. L'objectif assumé : porter les couleurs de la sélection.

L'EDF dans un coin de la tête

"Forcément, je l’ai dans un coin de ma tête. Lyon est réputé pour emmener ses meilleurs joueurs en équipe de France. Il faut avoir des ambitions, sans brûler les étapes. Si je fais de très bonnes performances en club, l’occasion peut se présenter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait", a-t-il conclu. Pour rappel, Romain Faivre s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec les Gones, et compte déjà plusieurs sélections chez les Bleus avec les Espoirs.