OL, le coup de gueule de Grosso après le nul contre Lorient (3-3)

Le coach lyonnais Fabio Grosso est apparu particulièrement remonté après le nul concédé contre Lorient.

Alors qu’ils menaient par deux buts d’écart à la pause, les Lyonnais n’ont pas réussi à glaner leur premier succès de la saison. Face à Lorient, ils ont été contraints à un énième accroc (3-3).

Pour Grosso, l'OL joue le maintien

Ce nul a beaucoup contrarié Fabio Grosso, le coach de cette équipe. Le technicien italien n’a pas accepté le fait que ses troupes aient arrêté de jouer en seconde période, surtout qu’il n’a pas manqué de les mettre en garde à la pause.

« On a entamé le match avec beaucoup d’énergie, et on prend un but incroyable. Ensuite, en seconde période, on baisse un peu d’énergie et dans la tête et physiquement. Et sur ces choses-là, il faut travailler et essayer de grandir », a-t-il confié après la partie.

L'ex entraineur de Frosinone a également affirmé que son équipe « jouait le maintien ». Une déclaration forte mais qui correspond à la réalité sportive du club.

Alexandre Lacazette, le capitaine de l’équipe, était aussi touché au coup de sifflet final. « Il y a beaucoup de déception aujourd’hui. Et de la frustration. Ce ne sont que des détails qui nous font perdre des points. Mais on va continuer à travailler ». Auteur d’un doublé, l’ancien international français a quand même relevé un point positif : « Le fait qu’on ait réussi à marquer des buts. C’est ce qui nous faisait défaut. Ça fait du bien et on va s’appuyer dessus ».

En plus des trois buts marqués, la bonne nouvelle de l’après-midi pour les Gones c’est qu’ils ne sont plus derniers au classement. Ils abandonnent cette place à Clermont.