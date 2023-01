OL : Laurent Blanc tire le signal d'alarme et recadre Noël Le Graët

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évoqué la situation de son club en Ligue 1 et a réagi à la polémique Zidane-Le Graët.

L'Olympique Lyonnais a déjà grillé beaucoup de jokers depuis le début de saison et ce mercredi soir face à Nantes, il ne faudra pas en brûler un autre. Huitième de Ligue 1, l'OL pointe déjà à douze points de l'OM, troisième, autant dire qu'une qualification en Ligue des champions semble aujourd'hui totalement anecdotique. En conférence de presse avant le match face à Nantes, Laurent Blanc a tiré la sonnette d'alarme.

"Prendre des points"

"On aborde ce match comme un match où il faut prendre des points, car l'OL est en manque de points. On sait ce qu'on a à faire, on est conscients de ce qu'on doit faire. On a beaucoup de travail, on en est conscient. Je veux que l'on produise du jeu, je pense que notre salut passera pas le jeu. Mais il faut avoir les joueurs, et dernièrement, notre effectif était très amputé. On est en train de récupérer des forces", a analysé l'entraîneur de l'OL.

"Le retour de Tagliafico ? Vous savez aussi bien que moi ce que doit apporter un leader. Nico ne fait pas tout bien, la perfection n'existe pas. Mais il fait tout à fond. Il est joueur, comprend bien le jeu. Quand il ne joue pas, on s'aperçoit de son absence. Il fallait qu'il digère le titre de champion du monde, mais on peut compter sur lui", a ajouté Laurent Blanc.

"C'est très facile de s'excuser"

L'entraîneur rhodanien a félicité Cherki tout en lui demandant de poursuivre sur sa lancée : "Il a profité de plein de choses, mais il a su aussi mettre en avant son talent. Il a fait un très bon match à Brest, je trouve que c'était son meilleur. C'est bien beau de dire 'je veux jouer, je veux jouer', mais il faut être capable de maintenir la performance."

Laurent Blanc a forcément été confronté à l'actualité du jour, à savoir la polémique opposant Noël Le Graët à Zinedine Zidane suite aux propos choquant du président de la Fédération Française de Football. Depuis, Le Graët a présenté ses excuses via un communiqué, mais pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ce n'est pas suffisant.

"On est tous unanimes pour dire que ce sont des propos maladroits, pour ne pas dire autre chose. Mais il s'est excusé. C'est très facile de s'excuser, ça dure deux secondes. Mais les propos restent. Plus rien ne me choque maintenant. On est là pour faire des conférences de presse de football. Vous allez me dire que c'est réducteur, mais on n'est pas là pour discuter d'autre chose", a conclu Laurent Blanc.