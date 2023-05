OL : Lacazette prêt à pousser pour le retour d'Umtiti !

Le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, s'est exprimé ce jeudi sur le potentiel retour de Samuel Umtiti dans le Rhône.

Après avoir enregistré les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso l'été dernier, l'Olympique Lyonnais peut-il attirer faire revenir un troisième joueur emblématique de sa génération dorée ? C'est tout le feuilleton qui se dessine autour de l'avenir de Samuel Umtiti.

Lacazette aimerait rejouer avec Umtiti !

Selon les informations du quotidien catalan sport, Samuel Umtiti donnerait sa priorité à l'Olympique Lyonnais pour son avenir à court terme. Après plusieurs saisons blanches à Barcelone, le champion du monde 2018 a retrouvé le plaisir de jouer en Italie, sous le maillot de Lecce, où son prêt est fructueux.

Formé à l'OL, Umtiti a tout connu avec les Gones. Y compris une période faste aux côtés de ses amis du centre, Corentin Tolisso et donc Alexandre Lacazette. "Un retour d'Umtiti à Lyon ? Ce serait un rêve de rejouer avec lui, il a prouvé cette saison qu'il était de retour. Militer pour son retour ? Pourquoi pas, mais pour l'instant je ne sais pas à qui parler", a lancé le buteur en conférence de presse ce jeudi.

"C'était vraiment des amis, avait de son côté souligné Corentin Tolisso sur OLTV. Je me souviens que Bruno Genesio nous avait dit qu'il fallait profiter de jouer avec nos amis car c'est la plus belle chose qui peut se passer dans le football. J'ai passé des moments exceptionnels avec lui (Jordan Ferri), avec Sam (Umtiti), avec Alex (Lacazette). On était vraiment une belle bande de potes."