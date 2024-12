OL, la volte-face inattendue de Domenech pour Rayan Cherki

L’ancien sélectionneur français, Raymond Domenech, a changé d’avis pour Rayan Cherki.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à défier le Paris Saint-Germain dimanche pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Un choc pour lequel le club rhodanien aura besoin à nouveau d’un grand Rayan Cherki. Très en forme ces dernières semaines, le crack lyonnais met tout le monde d’accord, y compris ses détracteurs dont Raymond Domenech.

Raymond Domenech ravale ses critiques sur Rayan Cherki

Auteur d’un but et deux passes décisives, Rayan Cherki a permis à l’OL de s’imposer contre l’Eintracht Frankfurt en Ligue Europa, jeudi (3-2). Et ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain français porte son club formateur cette saison. Depuis sa prolongation de contrat, Rayan Cherki est un nouveau joueur. L’international espoirs français a monté le niveau et est devenu incontournable dans le onze de Pierre Sage. À quelques jours de la trêve hivernale, Rayan Cherki compte 5 buts et 6 passes décisives à son actif en 16 matchs toutes compétitions confondues.

Outre ses statistiques, le joueur séduit à nouveau les observateurs comme lors de ses débuts en pro sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Farouche critique de Rayan Cherki par le passé, Raymond Domenech s’incline désormais face au talent de la pépite des Gones. « Oui (Cherki a passé un cap, ndlr). D’autant plus que j’ai été celui qui l’a le plus massacré je pense. Au point où il était, on ne pouvait pas faire autre chose. Moi, je suis honnête dans ces moments-là. Il était nul, catastrophique. Il mettait l’équipe en difficulté. Je l’ai dit, c’est tout. Là, je dis l’inverse. Il a des éclairs de génie. Il est dans une équipe qui tourne », a déclaré l’ex-entraineur de Nantes sur La Chaine L’Equipe, jeudi soir.