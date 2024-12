Lyon - Francfort (3-2), l'OL s'impose avec un Cherki magistral

Grâce à un Cherki étincelant, l'OL s'impose 3-2 face à Francfort et se rapproche des 8es de finale de la Ligue Europa.

L’Olympique Lyonnais peut remercier Rayan Cherki, véritable homme à tout faire, pour sa victoire 3-2 face à l’Eintracht Francfort. Dans une rencontre où les Allemands avaient pris l’avantage, c’est lui qui a sonné la révolte lyonnaise. Sur une frappe de Tolisso, il a eu l’intelligence de dévier subtilement le ballon dans la surface, à la 27ᵉ minute, prenant totalement à contre-pied le gardien allemand. Ce geste d’une précision chirurgicale a remis Lyon sur les rails.

Un Cherki des grands soirs, impliqué dans tous les buts lyonnais

L’impact de Cherki sur cette rencontre dépasse ce simple but. Son influence s’est ressentie sur chaque offensive décisive de son équipe. Dès le début de la seconde période, il s’est illustré par une accélération sur le côté droit, délivrant une passe millimétrée pour Malick Fofana, qui n’avait plus qu’à conclure (50ᵉ minute). Quelques instants plus tard, il a régalé encore une fois, trouvant Ernest Nuamah dans une position idéale. Ce dernier, avec une frappe soignée du gauche, a inscrit son premier but de la saison sous les couleurs lyonnaises.

Un Lyon en gestion… mais avec une petite frayeur

Avec un avantage confortable de 3-1, les hommes de Pierre Sage ont opté pour la gestion. Des changements ont permis de ménager les cadres, notamment Cherki, sorti sous les acclamations d’un Groupama Stadium en extase. Cette gestion a néanmoins laissé un peu d’espace à l’Eintracht, qui en a profité pour réduire l’écart à 3-2 en fin de match grâce à Omar Marmoush.

Une victoire qui renforce les ambitions lyonnaises

Au-delà du spectacle offert par Cherki, cette victoire est précieuse pour Lyon dans sa quête européenne. Elle lui permet de se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue Europa, avec un sérieux avantage sur leurs concurrents directs. De plus, ce match est une préparation idéale pour le choc à venir contre le PSG dimanche prochain en Ligue 1.

Cherki et l’appel de l’équipe de France

Difficile d’imaginer un meilleur ambassadeur que Rayan Cherki pour porter les espoirs lyonnais. Décisif sur les trois buts de la soirée, il a prouvé qu’il est un joueur de classe mondiale en devenir. Sa prestation exceptionnelle devrait logiquement attirer l’attention de Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, qui pourrait enfin lui offrir sa chance lors du prochain rassemblement en mars.