OL : la lettre d'adieu de Lucas Paqueta

Transféré à West-Ham lundi soir, le Brésilien a rendu hommage à l'Olympique Lyonnais où il s'est totalement relancé.

En deux ans, Lucas Paqueta a totalement changé de dimension. Flop à l'AC Milan, le Brésilien est arrivé dans le Rhône pour se relancer et deux ans après le bilan est clair : la mission est réussie. Le milieu de terrain brésilien a été étincelant avec l'Olympique Lyonnais et a vu sa cote augmenter considérablement sur le marché des transferts.

La "gratitude" de Paqueta

Annoncé en partance vers l'Angleterre tout au long de l'été, Lucas Paqueta a finalement signé à West-Ham ce lundi soir. Le Brésilien va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et a été recruté pour la somme de 60 millions d'euros. Lucas Paqueta a grandi à Lyon, il a fait du chemin, et il a tenu à remercier les supporters rhodaniens et le club, via un communiqué sur Instagram.

"Je voudrais commencer par un mot : Gratitude. Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés. Merci de m’avoir accueilli, ainsi que ma famille et de nous avoir fait sentir comme à la maison ! Merci pour tous les moments passés ensemble ! Merci de m’avoir redonné la brillance de jouer au football", a expliqué le Brésilien.

"Lyon restera à jamais dans mon coeur"

"Merci aux supporters pour toute l’affection et l’amour : ce fut et ce sera toujours réciproque. Merci à tous les membres du staff et à tous mes coéquipiers ! J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, pour vous, pour le club. Les efforts et la passion pour ce maillot n’ont pas manqué ! Lyon restera à jamais dans mon cœur ! Va et reste là où les personnes te valorisent. Je t’aime Lyon, adieu", a conclu Lucas Paqueta.

Quelques minutes plus tard, le Brésilien a également dit ses premiers mots en tant que joueur de West-Ham sur le site officiel du club anglais : "Je suis extrêmement heureux d'être ici. J'espère que c'est le début d'un voyage agréable. J'espère que mon séjour ici sera couronné de succès. La saison dernière, West Ham a connu une très bonne saison et j'espère qu'ils continueront à profiter de plus en plus de bonnes saisons pendant mon séjour au club.

"Je suis ravi d'enfiler le maillot de West Ham et de montrer aux fans ce que je peux faire, pour aider mes coéquipiers et le club", a conclu l'international brésilien. Parfois irrégulier, Lucas Paqueta va maintenant devoir confirmer qu'il a bel et bien franchi un cap à Lyon et qu'il n'est plus le même joueur qu'à l'AC Milan afin de gagner le coeur des supporters et de voir sa réputation de joueur continuer à grandir.