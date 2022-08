OL, Bosz : "Il faut trouver des solutions pour battre des équipes comme Reims, Auxerre..."

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais déplore le mauvais résultat face à Reims, a pris la défense de Toko Ekambi, et veut une victoire contre Auxerre.

L'Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers. Les saisons dernières, l'OL était fort face aux forts et faible contre les faibles. Face à Reims, avant dernier de Ligue 1 et après son début de saison réussi, l'OL avait tout pour faire une troisième victoire consécutive, mais n'est finalement pas parvenu à ses fins. Une situation qui agace Peter Bosz. Présent en conférence de presse avant d'affronter Auxerre, le Néerlandais a avoué que ses joueurs vont devoir faire mieux face à des blocs bas.

"L'an passé, on ne prenait pas de points contre ces équipes"

"Ce n'était pas bon, il faut le dire. Les premières 15 minutes, bien. Mais ce n'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue tellement bas en 5-3-2. Il faut plus de courses. On a tellement eu des pertes de balles, c'st incroyable ! Il faut trouver des solutions pour battre des équipes comme ça. On a fait 20 min contre Ajaccio, une mi-temps contre Troyes. L'an dernier, un match comme ça on le perdait. Là on fait match nul et on pouvait le gagner, et ce n'était pas mérité. Si on gagne contre Lorient, on peut être premier. Mais l'an passé, on ne prenait pas de points contre ces équipes", a analysé Peter Bosz.

SDR-OL (1-1) : Dans la douleur, Lyon arrache le nul à Reims

"Il faut des courses derrière la défense pour étirer la défense, il faut plus de rythme. On trouve des trous chez eux, il faut jouer comme ça. Ce sont des matchs différents, quand tu joues contre un bloc bas, tu ne peux pas comparer. Cela ne m'inquiète pas plus que ça. On arrive à ne pas perdre. On a beaucoup insisté sur le fait de bien démarrer le match. Les 15 premières minutes étaient bien mais après il y a des pertes de balles faciles. On perd des ballons tout seul. On veut jouer sur 15 mètres et on perd le ballon. Cela casse le rythme. Ce sont plusieurs joueurs et on ne peut pas dire que le terrain est mauvais", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

"Toko ne fait pas un bon début de saison, mais ce n'est pas le seul"

Peter Bosz espère repartir de l'avant face à Auxerre : "Reims était une bonne équipe. Contre nous, sans le carton rouge, ils pouvaient gagner. Auxerre est plus joueuse mais le match pourrait être pareil. Ca nous pose des problèmes ? Ils respectent l'OL. Ce matin, j'ai fait une réunion sur le match. On s'entraîne sur le terrain et quand tu fais une semaine d'entraînement tactique, on a besoin de plus de temps. Les réunions, les vidéos et l'entraînement sont là pour progresser".

Ligue 1 - Le match Lorient-Lyon reprogrammé le 7 septembre 2022

L'entraîneur lyonnais a évoqué la concurrence au sein de son groupe et notamment Moussa Dembélé, remplaçant mais buteur face à Reims : "La concurrence est là. Dans les deux semaines à venir, la rotation est possible. Moussa Dembélé ? Depuis qu'Alex Lacazette est arrivé, il y a une possibilité de jouer à deux attaquants. Paqueta ? Je ne vais pas parler des joueurs qui ne sont plus là. J'ai confiance envers les joueurs qui sont là, ils ont de la qualité".

Enfin, Peter Bosz a pris la défense de Karl Toko Ekambi : "Je ne vais pas parler d'un joueur, mais il peut mieux faire. Il ne fait pas un bon début de saison mais ce n'est pas le seul. Il y a des joueurs qui sont bien, des joueurs pas tout à fait à leur niveau. Il y a plusieurs raisons. Il y a des joueurs qui ont, pour la première fois, un petit peu de repos entre les deux saisons. Normalement, Karl a deux semaines, là c'était un peu plus long. J'ai beaucoup de confiance. Je connais mes joueurs et Karl est un très très bon joueur. L'an dernier, il a eu un rendement incroyable. Je suis sûr qu'il va trouver son meilleur niveau".