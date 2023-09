OL : La grande annonce de Grosso au sujet de Rayan Cherki

Remplaçant à Brest le week-end dernier (0-1), Rayan Cherki va démarrer ce dimanche (13 heures) face au Stade de Reims.

L’Olympique Lyonnais affronte Reims dimanche à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Et Rayan Cherki va faire son retour dans le onze de départ, comme l’a annoncé Fabio Grosso ce vendredi après-midi, en conférence de presse.

Rayan Cherki va démarrer à Reims !

‘’Pour ce match-là, Anthony Lopes, Nicolas Tagliafico et Rayan Cherki, ces trois sont sûrs de commencer’’, a confirmé l’entraineur italien face à la presse. Alors qu’il n’a eu droit qu’à 11 minutes de temps de jeu lors de la première de Grosso, le jeune milieu de terrain français aura donc l’occasion de prouver à l’ancien Gone qu’il mérite bien plus.

L'article continue ci-dessous

Titulaire sous Laurent Blanc, Rayan Cherki est au cœur des tensions dans le vestiaire rhodanien. Loin de ses standards habituels, l’international espoir est notamment critiqué pour son manque d’engagement dans le jeu. Victime du système de jeu de Fabio Grosso, un 4-3-3 qui ne correspond pas vraiment à ses qualités, Cherki va donc devoir se battre pour convaincre l’Italien.

Fabio Grosso a pris les rênes du club olympien après le départ de Laurent Blanc. La spirale négative ne s’est pas pour autant arrêtée car l’OL n’a toujours remporté aucun match cette saison. Mais, l’ancien international italien compte bien mettre fin à cette série dimanche.

Fabio Grosso confiant

‘’Je vais essayer de faire les meilleurs choix au début puis pendant, pour faire un grand match parce qu’on a besoin de faire un gros match contre une équipe en confiance qui va nous poser des problèmes. Mais, on s’est préparé pour les résoudre et leur en poser de plus gros’’, a-t-il martelé en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Par Bour-Han Amoussa