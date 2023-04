OL : l'explication hallucinante de Laurent Blanc après l'élimination contre Nantes

L'Olympique Lyonnais s'est incliné ce mercredi soir en demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes. Blanc a tiré son chapeau à son adversaire.

L'Olympique Lyonnais a probablement dit adieu à ses dernières chances de jouer une compétition européenne la saison prochaine. Distancé en Ligue 1, l'OL était encore maître de son destin et pouvait espérer retrouver la scène européenne en remportant la Coupe de France, mais les Gones se sont inclinés en demi-finale face au FC Nantes ce mercredi soir.

"On va sûrement perdre face à d'autres équipes sur le défi athlétique"

Un magnifique but de Ludovic Blas a entériné les derniers espoirs européens de l'Olympique Lyonnais qui risque de vivre une deuxième saison consécutive sans la moindre participation européenne. Après la rencontre, au micro de beIN Sports, Laurent Blanc a livré son constat, pour le moins surprenant : "Je pense qu’on peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence. Nantes a joué avec ses qualités physiques et athlétiques, mais c’est un joueur de classe qui fait gagner ce match".

"On sait comment ils jouent depuis l’année dernière, on n’a pas su éviter ces duels, mais le coup magique c’est un joueur talentueux qui le fait. Je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais c’est toujours le talent qui fait qu’on gagne le match ou qu’on le perd. il faut voir les joueurs qui sont dans l’effectif de Nantes et de Lyon, sur le plan physique, les profils sont différents. Il fallait proposer autre chose, car dans le défi athlétique on va sûrement perdre et face à d’autres équipes de Ligue 1. Félicitations à Antoine et au FC Nantes", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

"La fin de saison va être longue"

En conférence de presse, Laurent Blanc en a remis une couche : "On n'a pas pu répondre sur le combat athlétique et il aurait donc fallu proposer autre chose dans le jeu, c'est mon grand regret ce soir. J'aurais pu mettre un nombre d'attaquants infini, ça aurait été la même chose, les Nantais ont mieux attaqué le ballon, ils ont été beaucoup plus forts dans ce domaine-là. Il nous a manqué des mouvements pour être plus dangereux, ce que je répète pourtant à chaque fois. Peut-être qu'on n'était physiquement pas capables de les faire".

L'ancien entraîneur du PSG est conscient que la fin de saison sera désormais longue et presque sans enjeu : "Cela va être long mais il reste neuf matches, on va les jouer pour les gagner, ce n'est pas encore terminé (l'OL est 9e de L1). Cette élimination est une désillusion, c'est dommage pour nous. Des équipes importantes avaient été éliminées avant nous, on était dans le dernier carré mais notre chemin s'arrête ici".

Je ne sais pas comment les remobiliser. La question ne se pose pas ce soir. J'en discuterai demain après-midi. On verra bien. Oui, on n'a pas beaucoup de chance d'être européens, mais il y a encore ces neuf matches et il faudra les jouer", a conclu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Désormais, l'OL va devoir tout de même relever la tête et tenter de finir le plus haut possible en Ligue 1 même si cela sera probablement insuffisant pour jouer l'Europe la saison prochaine.

"Comment mobilier le groupe ?