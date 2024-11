OL, l'annonce énigmatique de John Textor pour l'avenir de Cherki et Fofana

Président de l’OL, John Textor a évoqué l’avenir de Rayan Cherki et Malick Fofana, vendredi.

L’Olympique Lyonnais était de passage devant la DNCG ce vendredi pour un contrôle financier décisif. Un rendez-vous dont l’annonce suscitait déjà des inquiétudes dans le rang des supporters qui craignaient un départ forcé de Rayan Cherki et Malick Fofana. Des craintes auxquelles le président de l’OL, John Textor, a répondu à la sortie de l’entrevue avec le gendarme financier du football français.

L’annonce ambiguë de John Textor sur Rayan Cherki et Rayan Cherki

La quiétude est de retour à Lyon. Du moins, de façon temporaire. John Textor s’est, en effet, montré rassurant à sa sortie de l’entretien avec la DNCG, ce vendredi. « Le meeting s'est bien passé. La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines », a confié l’homme d’affaires américain à RMC Sport. Mais cela suffit-il vraiment à enrayer les inquiétudes des supporters sur la situation du club rhodanien ? Le dernier communiqué d’Eagle Football Group (ex-OL Group) annonçant des dettes à environ 500 millions d’euros avait jeté un brin de scepticisme dans le rang de ces derniers. Les supporters de l’OL craignaient notamment un départ de Rayan Cherki et Malick Fofana, en grande forme cette saison, pour aider le club à redresser sa masse salariale qui est passée de 156,7 à 161,9 millions d'euros.

Getty

Cependant, après son audience devant la DNCG, John Textor a assuré que Rayan Cherki et Malick Fofana resteront à l’OL... jusqu'à une qualification en Ligue des Champions. « C’est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier. C’est ce qui introduit la peur dans l’esprit de nos supporteurs. Nous avons deux gros effectifs. Les joueurs peuvent aller sur le marché à tout moment, en fonction de nos besoins footballistiques. On optimise nos effectifs. Les gens ne doivent pas avoir peur. (…) On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu’un pour les remplacer et jouer mieux. Nous sommes à quelques points d’une place en Ligue des champions. Notre objectif est d’aller en Ligue des champions cette saison. (…) Nous n’allons pas compromettre la force de cet effectif », a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais.