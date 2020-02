OL, Juninho voit Bruno Guimarães comme la clé pour progresser dans le jeu

Le directeur sportif a profité de la présentation de la recrue brésilienne pour donner son avis sur le jeu mis en place par les Gones cette saison.

Neuvième de , l'Olympique Lyonnais n'affiche pas un visage flamboyant depuis le début de saison. Parfois convaincant, parfois en difficulté, l'OL cherche encore ses marques et son identité. En conférence de presse lors de la présentation de Bruno Guimarães, Juninho, présent aux côtés du joueur et de Jean-Michel Aulas, en a profité pour parler du jeu pratiqué par les Gones depuis quelques semaines et espère voir encore du mieux dans les prochaines semaines.

"Des difficultés dans le jeu ? À domicile, je peux être d'accord. Mais à l'extérieur, on a fait de bons matchs, on maîtrise l'adversaire. En championnat, on a du mal. on a fait une mauvaise prestation contre Amiens. Hier face à l' , on a vu un beau visage en deuxième mi-temps. Rudi Garcia travaille ça. La clé pour une grande équipe est d'être capable de contrôler ses adversaires", a confessé l'ancien joueur brésilien.

Le directeur sportif de l'OL a commenté l'enthousiasme autour de la recrue brésilienne et a tempéré après l'échec Sylvinho : "J'ai appris à composer avec l'enthousiasme comme ce fut le cas avec Sylvinho mais au bout de trois mois et demi, on n'a pas réussi à présenter un bon travail. Ce n'est pas la même situation aujourd'hui avec Bruno, je sais que ce n'est pas facile mais c'est un joueur avec une forte personnalité. Pour lui, c'est le début de la saison".

"Aucune certitude sur son adaptation"

Juninho pense toutefois que Bruno Guimarães peut être la pièce permettant de passer un cap dans le jeu : "Bruno peut apporter un peu plus de contrôle du jeu. On marque des buts sur des transitions rapides. Des fois, je pense qu'on a la qualité pour maîtriser, pour jouer dans le camp adverse et récupérer les ballons hauts. Il va récupérer les ballons, il voit vite et avant. On doit être capable de sortir les ballons de derrière. On a vu ça hier en première mi-temps. C'est là qu'on a besoin de couper les lignes".

"Il va vite, va chercher le ballon dans les pieds des défenseurs, prend des risques. Si on arrive à jouer dans le camp adverse. On va progresser, c'est pour ça qu'on est neuvième aujourd'hui, on a du mal à maîtriser. Thiago Mendes n'est pas son niveau mais il donne satisfaction. On espère qui'l va récupérer son niveau d'ici la fin de saison. Personne ne doit penser qu'il est un titulaire indiscutable. Guimarães va nous aider à gagner les matchs", a ajouté le Brésilien.

Enfin, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a appelé les médias et les supporters à faire preuve de patience et a cité sa propre expérience personnelle : "Ma première saison ici était pas mal mais ma relation avec vous (la presse) n'était pas bonne. Vous ne considériez pas comme un bon joueur. Comme c'est un joueur de milieu, qui joue vite, à une ou deux touches, il peut vite s'adapter. Mais on n'a pas de certitude par rapport à ça."