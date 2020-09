OL, Juninho n'a pas d'offres pour Depay et Aouar

Le directeur sportif de Lyon a assuré n'avoir rien reçu pour ses deux joueurs phares, et a cartonné l'arbitrage contre Montpellier.

L'Olympique Lyonnais est tombé à . Téji Savanier par deux fois a fait trembler les filets de l'OL donnant une victoire de prestige au MHSC. Pour cette rencontre, Rudi Garcia avait décidé, au coup d'envoi, de se passer de Memphis Depay annoncé avec insistance sur le départ vers le . Après la rencontre, au micro de Téléfoot, Juninho a évoqué le mercato, assurant qu'il n'avait reçu aucune offres pour ses stars et que ce n'est pas la raison pour laquelle Memphis Depay n'était pas titulaire ce mardi soir.

"Les joueurs savent que ça marche comme ça en début de saison, et en janvier. Nous sommes pros. On n'a rien reçu pour Houssem et Memphis. C'est le choix de Rudi aujourd'hui. On a joué vendredi dernier, on joue vendredi prochain. Je ne pense pas qu'on a perdu parce qu'il a fait tourner. Le marché est ouvert. Il n'y a rien pour nos joueurs. On va envie de garder notre effectif, il y aura peut-être des arrivées aussi, on discute par rapport à ça", a expliqué l'ancien numéro 8 des Gones.

"Aouar méritait juste un jaune"

"On n'a pas reçu de proposition pour Memphis, Houssem ou Moussa Dembélé. On n'a rien reçu de la part du Barça. Même pas un appel pour demander le prix de Memphis (Depay). Ce que j'ai compris, c'est que s'il reste, il sera content de nous aider à faire une bonne saison. Les joueurs pour qui on a reçu des propositions sont déjà partis", a ajouté le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais.

Juninho a cartonné l'arbitrage de la rencontre contre Montpellier : "On savait avant le match qu'il faut toujours un arbitre qui a du courage et de l'expérience ici. Sans manquer de respect à Montpellier, qui a montré son agressivité habituelle. Le penalty se discute mais donner un carton rouge comme ça, c'est la fin du football. Ça méritait juste un jaune. Si on joue à 11, même en première mi-temps, on avait quand même la possession et quelques occasions".

"Ici, c'est comme ça, ça balance devant, il n'y a pas beaucoup de football. Les deux attaquants ne fatiguent jamais, ça t'empêche un peu de sortir le ballon tranquillement. La causerie de Rudi (Garcia) disait juste ça : "Attention ! ici, c'est toujours carton rouge. Il y a toujours la pression."Malheureusement, c'est ça, le foot. Pour moi, il y a plus de regrets parce que l'arbitre a décidé et nous a empêché de jouer avec le rouge", a conclu le Brésilien.