Montpellier-Lyon (2-1) : un doublé de Savanier fait chuter l'OL

En match en retard de la première journée, l'OL s'est incliné 2-1 à Montpellier.

L'Olympique Lyonnais s'est incliné pour la première fois de la saison à l'occasion du match en retard de la première journée face à .

Savanier s'offre un doublé

Les Lyonnais avaient pourtant bien commencé la rencontre en se procurant la première occasion par Toko-Ekambi dès la 3e minute de jeu, mais le tir de l'international camerounais heurtait le poteau droit.

Cette malchance n'augurait rien de bon et à la 36e minute, Léo Dubois bousculait Téji Savanier dans la surface et l'arbitre accordait un penalty. Savanier se faisait justice lui-même d'une audacieuse panenka (38e).

Plus d'équipes

Et comme si cela ne suffisait pas aux malheurs des Lyonnais, Houssem Aouar était expulsé, après consultation de la VAR, à la 43e minute après un tacle en retard sur Arnaud Souquet.

En deuxième période, à 10 contre 11, l'OL ne parvenait pas à contenir les assauts des Montpelliérains et Savanier ajoutait un deuxième but juste avant l'heure de jeu, en reprenant d'une belle frappe un centre de Ristic.

L'article continue ci-dessous

Hilton expulsé, Depay buteur

On pensait alors le match définitivement plié en faveur des Montpelliérains mais à la 81e minute, Hilton (qui vient de fêter ses 43 ans le 13 septembre) fauchait Cherki dans la surface. Penalty plus carton rouge après consultation de la VAR. Entré en jeu à la 55e minute à la place de Kadewere, Memphis Depay transformait en force le penalty et relançait la partie.

A 10 contre 10, les Lyonnais se ruaient à l'attaque mais ne parvenaient pas à arracher l'égalisation.