OL - Juninho a confiance en Paqueta

Le directeur sportif de l'OL, compatriote de la nouvelle recrue, s'est félicité de son arrivée. Selon lui, l'ancien du Milan a tout pour briller.

C'était très attendu. C'est officiel depuis mercredi. Avec Lucas Paqueta, recruté contre la somme de 20 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais tient peut-être son nouveau maillon fort. Arrivant en provenance de l' , l'international brésilien est en effet la recrue phare de l'OL cet été, lui qui a tout pour devenir le chouchou des supporters.

En marge de sa présentation aux médias, son compatriote et directeur sportif, Juninho, a dit tout le bien qu'il pense de ce renfort. "J'ai vu Lucas quand il a démarré sa carrière au . Il a un très bon pied gauche. Il est polyvalent et très technique avec un bon jeu de tête", a d'abord expliqué le Brésilien, convaincu par ses qualités.

"On aimerait bien que le mercato se termine rapidement"

"J'ai confiance en lui. J'espère qu'il va tout donner pour le club. Il apporte un registre que nous n'avions pas dans l'effectif. On a bien avancé sur le dossier Pellistri. Lucas Paquetá était le profil que je cherchais depuis longtemps. On aimerait bien que le mercato se termine rapidement. On va voir comment le marché évolue", a ensuite ajouté Juninho.

Pour sa part, Lucas Paqueta s'est dit heureux de rejoindre l'OL, un club idéal pour poursuivre sa progression. "Je suis un joueur qui donne tout, tous les jours à l'entraînement. Je cherche tous les jours à progresser. Je veux grandir et m'adapter rapidement à cette équipe, aider le milieu de terrain et rentrer dans la surface comme je le faisais beaucoup à Flamengo. Mon passage à l'AC Milan m'a servi pour grandir, tout ce qui a été négatif je m'en sers comme une critique constructive", a-t-il promis. Déterminé.