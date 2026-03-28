OL, John Textor sur la sulfateuse sur Eagle Bidco

Écarté de la gouvernance de l’Olympique Lyonnais après la mise sous administration d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, John Textor n’a pas tardé à réagir. L’homme d’affaires américain, désormais hors-jeu dans la gestion du club, conteste fermement cette décision et vise directement le fonds Ares, principal créancier du groupe. Une prise de parole offensive qui marque le début d’un nouveau bras de fer autour de l’avenir de l’OL et de son modèle économique.

John Textor fracasse Ares et Eagle Bidco après son éviction

La situation a basculé lorsque le cabinet britannique Cork Gully a pris le contrôle d’Eagle Football Holdings Bidco Limited afin d’éviter une faillite imminente.Cette décision, officialisée vendredi, a entraîné de facto l’éviction de John Textor de la direction de la structure qui détient 85 % de l’Olympique Lyonnais, bouleversant totalement l’équilibre du projet lyonnais.

Dès le lendemain, John Textor est sorti du silence pour dénoncer cette opération. Dans un communiqué relayé par Foot Mercato, il critique une décision « unilatérale et prédatrice » menée par Ares, accusé de vouloir « démanteler une entreprise multiclubs financièrement viable ». Il insiste également sur le fait que ce modèle était en passe de devenir « cash-flow positif en 2026 et au-delà ».

John Textor refuse de capituler

Au-delà de cette première salve, le ton est rapidement monté d’un cran. John Textor affirme que le fonds Ares aurait orchestré une prise de contrôle en coulisses bien avant l’annonce officielle, évoquant notamment l’existence d’un « conseil fantôme » mis en place dès juin 2025 pour préparer cette transition.

Déterminé à ne pas en rester là, John Textor annonce vouloir contester cette procédure qu’il juge irrégulière. S’il se dit prêt à « travailler de manière constructive avec l’administrateur », il promet également « de tenir Ares responsable de ses violations de la loi ». Un affrontement juridique semble désormais inévitable, laissant présager un long feuilleton autour de l’avenir de l’OL.