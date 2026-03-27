C'est fini ! John Textor éjecté définitivement de l'OL

Un tournant majeur vient de secouer les coulisses du club lyonnais. Après des mois de tensions financières et d’incertitudes, la situation a brutalement évolué en faveur d’un changement radical de gouvernance. Une décision lourde de conséquences qui marque la fin d’un chapitre mouvementé. En toile de fond, des enjeux économiques considérables et la nécessité de préserver l’équilibre de l’institution. Désormais, John Textor n’est plus en position d’influer sur l’avenir de l’Olympique Lyonnais.

Un nouvel administrateur à Eagle, John Textor perd tout à l’OL

La rupture est désormais actée. John Textor a été définitivement écarté de la gestion de la structure contrôlant l’Olympique Lyonnais, selon les informations de RMC Sport. Ce vendredi, le cabinet britannique Cork Gully a pris les rênes d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, entité qui détient la majorité du capital du club. Cette mise sous administration judiciaire intervient dans un contexte de difficultés financières persistantes et vise à éviter un scénario de faillite. En conséquence, les prérogatives de l’homme d’affaires américain ont été suspendues, laissant place à un moratoire financier destiné à stabiliser la situation. Cette décision met un terme à une période marquée par des tensions répétées et des défauts de paiement.

Malgré ce séisme en coulisses, le fonctionnement sportif reste, lui, préservé. L’éviction de John Textor ne concerne que la holding et n’impacte pas directement les activités quotidiennes de l’OL. La gestion opérationnelle continue d’être assurée par Michele Kang et Michael Gerlinger, chargés de maintenir la stabilité interne. En parallèle, un vaste chantier de restructuration financière s’ouvre, avec en ligne de mire une reprise potentielle des actifs par le fonds ARES aux côtés de la dirigeante américaine. L’objectif est clair ; assainir durablement les comptes et offrir une nouvelle base solide pour l’avenir du club lyonnais.