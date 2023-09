OL : John Textor répond aux accusations de montage financier dans ce transfert

Accusé d'avoir frauduleusement enregistré cette arrivée dans son écurie, Lyon répond par la voix de son président John Textor.

L'Olympique lyonnais vit l'un des débuts de saison les plus complexes depuis son retour en Ligue 1. Les tensions entre la nouvelle direction et Laurent Blanc, les échanges houleux entre le nouveau propriétaire, John Textor et l'ancien patron, Jean Michel Aulas et surtout les restrictions imposées par la DNCG s'agissant des transferts, l'été est très mouvementé pour l'OL. Le club a également été victime d'une vague de départs en l'occurrence celle de Malo Gusto, Castelo Lukeba et de Bradley Barcola partie dans les dernières heures du mercato au PSG. Sur le plan des résultats ce n'est pas aussi la grande forme. Le club Rhodanien a engrangé des résultats médiocres en ce début de saison.

En 3 sorties, la formation lyonnaise a enregistré deux défaites et un match nul. Pour inverser la dynamique négative, la direction lyonnaise a procédé à quelques recrutements ce malgré les restrictions imposées par la DNCG. Ainsley Maitland Nice, Duje Caleta Car, Mama Balde et Ernest Nuamah sont entre autres les joueurs recrutés par Lyon cet été. Mais l'opération du jeune ghanéen arrivé en prêt dans les dernières heures du mercato pose un problème. En effet, le jeune joueur de 19 ans a été d'abord transféré vers le RWD Molenbeek, club qui appartient également au nouveau propriétaire de Lyon, John Textor, qui a acheté le joueur avant de le prêter dans la foulée à Lyon. Une pratique qui ressemble clairement à un transfert relai, sanctionnable par la FIFA.Mais pour John Textor, Lyon n’a pas enfreint les règles de la DNCG.

Une opération d’achat traditionnel

« La transaction est une opération d'achat et de prêt traditionnel, réalisée en conformité totale avec les réglementations de la FIFA, sous la supervision de la DNCG. Nous avons spécifiquement sollicité l'intervention de la FIFA pour soutenir nos échanges avec l’Union Royale Belge des Sociétés de Football. Le RWDM, qui est entièrement financé par moi-même et par Eagle Football Holdings, est suffisamment capitalisé pour effectuer les paiements requis qui seront effectués de 'club à club'. Enfin, il est vrai que cette transaction d'achat et de prêt est exceptionnellement importante pour un club récemment promu en Belgique. Il est également vrai que le RWDM, qui n'est pas entièrement détenu par Eagle, pourrait bénéficier de la valeur croissante des droits économiques du joueur s’il réussit à l'OL, club qui bénéficie de ce prêt. Ce n'est pas la première fois qu'un petit club, récemment promu en Belgique, peut bénéficier de l'association avec une entreprise mère multiclubs (les récents leaders du championnat en sont de très bons exemples). Face à ces faits, nos supporters, et les journalistes tentés de répéter cette histoire intéressante, devraient rester méfiants vis-à-vis de l'agenda de ceux qui cherchent à faire passer une transaction honnête pour toute autre chose », a lancé l'Américain dans un communiqué officiel.

L'article continue ci-dessous

Ernest Nuamah pourra donc faire ses grands débuts dimanche dans le choc face au PSG.